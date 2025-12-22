528

Путин намекнул на отмену утильсбора, но ЦБ хоронит все надежды автопрома России

Власти запутались в алгоритмах возрождения страны

Завершается 2025 год и, как это обычно бывает во второй половине декабря, вся страна подводит итоги, всматриваясь при этом в будущее. Именно поэтому не будет преувеличением сказать, что 19 декабря 2025-го ждали с нетерпением и напряжением все граждане России. Что и понятно: все-таки итоговая прямая линия с Владимиром Путиным, к началу которой главе государства со всех концов нашей Необъятной традиционно поступают миллионы вопросов.

Виктор Александров

Ясно, что в таком обилии входящей информации попадается всякое. Людей тревожат и продолжающиеся в рамках СВО боевые действия, и общие геополитические вызовы, а также весь огромный массив экономической и общественной проблематики, включая ее автомобильную составляющую. Естественно, для портала «АвтоВзгляд» в числе приоритетных — темы, касающиеся рынка колесных ТС и отечественного автопрома.

И наше внимание не могли не привлечь именно те вопросы, что так или иначе связаны с этими сферами. Правда, отдельные формулировки, попавшие в эфир прямой линии президента, выглядели двусмысленно, что заслуживает, вероятно, отдельного анализа. Чего стоит, например, такой вопрос: «а что, если нам ввести утильсбор на стиральные и швейные машины? Еще и детские машины есть».

Впрочем, Владимир Путин прокомментировал тему повышения ставок «утиля» для иномарок предельно корректно и хладнокровно, объяснив эту практику стремлением Минфина РФ направить дополнительные доходы на технологическое развитие страны и выразив надежду, что утильсбор «не будет вечным». Что ж, эти слова могут означать, что глава государства следит за проблемой и готов вмешаться в ее разрешение. По крайней мере, мы на это надеемся...

Фото Roman Naumov/globallookpress.com
Надо, однако, признать, что еще более животрепещущей сейчас для авторынка темой, нежели сложившаяся в России практика индексации утилизационного сбора, уже который год является высокая учетная ставка ЦБ.

И 19 декабря 2025 года она была в полном соответствии с прогнозами аналитиков снижена всего до 16%. Иными словами, потребительские кредиты, включая «автомобильные», в обозримом будущем, скорее всего, не станут доступнее, чем были до очередного заседания Банка России.

— Корректировка ставки на 0,5% - это действительно не то, что могло бы простимулировать сейчас автопром, потребительскую активность и экономику страны в целом, — соглашается независимый эксперт, кандидат экономических наук Петр Арефьев. Он указывает на необходимость снижения «ключа» хотя бы до 12%.

Еще более категоричен директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, настаивающий на необходимости достижения уровня 9% или хотя бы 10%. Без этого, по его мнению, сложно рассчитывать на активизацию отрасли.

Впрочем, как замечает Арефьев, Центробанк не только ограничился смехотворной корректировкой. Главное состоит в том, что, как следует из озвученного регулятором заявления, он явно не планирует даже плавного, постепенного снижения ставки, которое, к примеру, в течение календарного года могло бы принести к заметному смягчению денежно-кредитной политики.

Фото Maksim Konstantinov/globallookpress.com
Однако, как замечает собеседник портала «АвтоВзгляд», подобное смягчение было бы очень кстати: ставка находится на высоких уровнях уже достаточно долгое время, что успело негативно сказаться на состоянии отдельных отраслей промышленности, в результате чего, в свою очередь, сократилось предложение целых товарных групп, включая автомобили.

Меньше предложение — выше все та же инфляция, замечает экономист. Выходит, что длительное удержание высокой ставки ради сдерживания инфляции через определенный промежуток времени начинает провоцировать эффект, обратный ожидаемому. Да и повышение НДС до 22% - решение пусть и временное, принятое ради балансировки бюджета, но тоже рискованное, также стимулирующее инфляцию. С одной стороны, как считает Арефьев, ЦБ реагирует на проинфляционные сигналы. С другой — борется с инфляцией все тем же известным способом — повышенной ставкой.

Впрочем, заметим, согласно либерально-монетаристской логике, которая, видимо, правит в Центробанке, никакой проблемы здесь нет. Ведь если производство обрушилось, реагируя на сужение спроса, значит рынок просто пришел в равновесие. Более того: меньше экономическая активность — ниже темпы инфляции — эффективнее политика банковского регулятора. Ура!

Но тогда выходит, что, если авторынок в России окончательно «загнется», это вообще будет благом с точки зрения борьбы с инфляцией по методам ЦБ. Жаль только, что последствия подобного исхода для экономики огромной страны могут быть катастрофичными. С другой стороны, банковский регулятор не отвечает за экономику, а несет ответственность только за учетную ставку.

