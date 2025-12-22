Путин намекнул на отмену утильсбора, но ЦБ хоронит все надежды автопрома России

Завершается 2025 год и, как это обычно бывает во второй половине декабря, вся страна подводит итоги, всматриваясь при этом в будущее. Именно поэтому не будет преувеличением сказать, что 19 декабря 2025-го ждали с нетерпением и напряжением все граждане России. Что и понятно: все-таки итоговая прямая линия с Владимиром Путиным, к началу которой главе государства со всех концов нашей Необъятной традиционно поступают миллионы вопросов.

Ясно, что в таком обилии входящей информации попадается всякое. Людей тревожат и продолжающиеся в рамках СВО боевые действия, и общие геополитические вызовы, а также весь огромный массив экономической и общественной проблематики, включая ее автомобильную составляющую. Естественно, для портала «АвтоВзгляд» в числе приоритетных — темы, касающиеся рынка колесных ТС и отечественного автопрома.

И наше внимание не могли не привлечь именно те вопросы, что так или иначе связаны с этими сферами. Правда, отдельные формулировки, попавшие в эфир прямой линии президента, выглядели двусмысленно, что заслуживает, вероятно, отдельного анализа. Чего стоит, например, такой вопрос: «а что, если нам ввести утильсбор на стиральные и швейные машины? Еще и детские машины есть».

Впрочем, Владимир Путин прокомментировал тему повышения ставок «утиля» для иномарок предельно корректно и хладнокровно, объяснив эту практику стремлением Минфина РФ направить дополнительные доходы на технологическое развитие страны и выразив надежду, что утильсбор «не будет вечным». Что ж, эти слова могут означать, что глава государства следит за проблемой и готов вмешаться в ее разрешение. По крайней мере, мы на это надеемся...

Фото Roman Naumov/globallookpress.com

Надо, однако, признать, что еще более животрепещущей сейчас для авторынка темой, нежели сложившаяся в России практика индексации утилизационного сбора, уже который год является высокая учетная ставка ЦБ.

И 19 декабря 2025 года она была в полном соответствии с прогнозами аналитиков снижена всего до 16%. Иными словами, потребительские кредиты, включая «автомобильные», в обозримом будущем, скорее всего, не станут доступнее, чем были до очередного заседания Банка России.

— Корректировка ставки на 0,5% - это действительно не то, что могло бы простимулировать сейчас автопром, потребительскую активность и экономику страны в целом, — соглашается независимый эксперт, кандидат экономических наук Петр Арефьев. Он указывает на необходимость снижения «ключа» хотя бы до 12%.

Еще более категоричен директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, настаивающий на необходимости достижения уровня 9% или хотя бы 10%. Без этого, по его мнению, сложно рассчитывать на активизацию отрасли.

Впрочем, как замечает Арефьев, Центробанк не только ограничился смехотворной корректировкой. Главное состоит в том, что, как следует из озвученного регулятором заявления, он явно не планирует даже плавного, постепенного снижения ставки, которое, к примеру, в течение календарного года могло бы принести к заметному смягчению денежно-кредитной политики.

Фото Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Однако, как замечает собеседник портала «АвтоВзгляд», подобное смягчение было бы очень кстати: ставка находится на высоких уровнях уже достаточно долгое время, что успело негативно сказаться на состоянии отдельных отраслей промышленности, в результате чего, в свою очередь, сократилось предложение целых товарных групп, включая автомобили.

Меньше предложение — выше все та же инфляция, замечает экономист. Выходит, что длительное удержание высокой ставки ради сдерживания инфляции через определенный промежуток времени начинает провоцировать эффект, обратный ожидаемому. Да и повышение НДС до 22% - решение пусть и временное, принятое ради балансировки бюджета, но тоже рискованное, также стимулирующее инфляцию. С одной стороны, как считает Арефьев, ЦБ реагирует на проинфляционные сигналы. С другой — борется с инфляцией все тем же известным способом — повышенной ставкой.

Впрочем, заметим, согласно либерально-монетаристской логике, которая, видимо, правит в Центробанке, никакой проблемы здесь нет. Ведь если производство обрушилось, реагируя на сужение спроса, значит рынок просто пришел в равновесие. Более того: меньше экономическая активность — ниже темпы инфляции — эффективнее политика банковского регулятора. Ура!

Но тогда выходит, что, если авторынок в России окончательно «загнется», это вообще будет благом с точки зрения борьбы с инфляцией по методам ЦБ. Жаль только, что последствия подобного исхода для экономики огромной страны могут быть катастрофичными. С другой стороны, банковский регулятор не отвечает за экономику, а несет ответственность только за учетную ставку.