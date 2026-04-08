В линейку Haval добавится новый флагманский кроссовер

Хорошо известный в нашей стране китайский бренд Haval пополнит свой модельный ряд габаритным кроссовером. Ожидается, что его сделают крупнее, чем модель с индексом H9. Название новинки производители выберут, опираясь на результаты голосования потенциальных покупателей.

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max ресурс «Китайские автомобили», флагманскому SUV прочат имя H10. В то же время весьма вероятно, что десятку могут написать и римскими цифрами, либо все вообще сведется к сочетанию HX.

В основу «китайца» ляжет новоиспеченная платформа GWM One. Двигатель может быть любым, однако на испытания выпустили параллельный гибрид с 800-вольтовой архитектурой. В состав установки вошли 367-сильный электромотор на задней оси и двухлитровый ДВС, прилагается 4-скоростная коробка передач.

Длина кузова составляет 5200 мм, трехрядный салон вмещает шестерых. Внутреннее пространство получило конфигурацию 2+2+2.

Пока общественность теряется в догадках по поводу формы и содержания Haval H10, напомним, что ранее портал «АвтоВзгляд» протестировал обновленные кроссоверы H3 и H7, расписав все их особенности.