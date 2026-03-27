Повышение класса: тест-драйв обновленных кроссоверов Haval H3 и H7

Эти модели хорошо знакомы нашим покупателям. Внешне они схожи по идеологии, но ориентированы на разную аудиторию. H7 — крупный кроссовер с явным уклоном в сторону внедорожной эстетики. Рубленые линии кузова, массивная передняя часть и «взрослая» посадка за рулем. Кстати, с дизайном производитель явно угадал: машина органично смотрится и в городе, и на грунтовке.
H3 тоже пытается выглядеть внедорожником, но не надо преувеличивать его возможности, даже если у вас в руках полноприводная версия. Это автомобиль для тех, кому важен стиль «офроуд», а месить серьезную грязь надобности нет. Тем более, что тут «робот», а он не любит лишних нагрузок.
НОВОЕ «ЖЕЛЕЗО»
Я не зря начал с техники, ведь основные новации — под капотом. Обе машины получили обновленные двигатели. У Haval H7 — двухлитровая «четверка», отдачу которой повысили со 192 л.с. (320 Нм) до 231 л.с. (380 Нм). У мотора новый индекс — 4N20A вместо прежнего 4N20. Интересно, что новый и старый агрегаты роднит лишь алюминиевый блок цилиндров. Все остальное подверглось доработкам.
В головку блока интегрировали выпускной коллектор. Изменили форму камер сгорания, а свечи зажигания теперь расположены по их центру, а не сбоку. Поршни и форсунки тоже новые. В системе выпуска появился фильтр твердых частиц, поэтому двигатель теперь соответствует стандарту «Евро-6», а не «Евро-5» как раньше.
Теперь, правда будущим владельцам придется платить более высокий транспортный налог. Зато, судя по официальным данным, средний расход топлива уменьшился с 9,7 до 8,8 литра на «сотню».
«Экологию» 1,5-литрового мотора, что стоит под капотом Haval H3, тоже доработали. У полноприводных машин движок, как и прежде, выдает 177 сил (у переднеприводных — 143 л.с.), но теперь также соответствует «Евро-6» за счет новой «прошивки» блока управления, изменения системы выхлопа и установки фильтра твердых частиц в сборе с нейтрализатором. Машина стала немного экономичнее — 8,2 л (было 8,3 л) в смешанном режиме. Как прежде, в паре с силовым агрегатом работает 7-тупенчатый «преселектив».
Оба двигателя уже собирают в моторном цехе завода Haval и скоро начнут ставить на весь модельный ряд. То есть локализация идет полным ходом. От российских поставщиков приходят масло, свечи, поршни и водяные насосы. Это хорошо, потому как позволит держать цены под контролем.
БОДРАЯ «СЕМЕРКА»
Для начала сажусь в H7. Салон знакомый, если не считать мелочей. Например, появилась черная отделка потолка. А медиасистема получила онлайн-сервис «VK Видео»: на парковке можно смотреть ролики на центральном экране. Кстати, в движении функция не работает.
Продолжаю тыкать пальцами в экран. А вот и приложение «Смарт виджет», позволяющее настраивать расположение иконок и кнопок быстрого доступа на экране мультимедийки. Сам экран разделен на зоны, и водитель может компоновать их под себя. А еще добавлен порт для быстрой зарядки гаджетов USB-C.
На Симферопольском шоссе пробую связку мотора и «робота» (у 7-ступенчатого «преселектива» новые настройки). Коробку перекалибровали под возросшую мощность двигателя. Характер у посвежевшего H7 оказался бодрый. Он и раньше не страдал дефицитом тяги, а теперь просто «стреляет» при нажатии педали газа.
Обгоны даются легко. Подвеска настроена на комфорт: хорошо сглаживает неровности и уверенно держит прямую на скорости. Это автомобиль для дальних поездок и спокойного, уверенного вождения.
КОМПАКТНАЯ «ТРЕШКА»
Пересаживаюсь в H3. Тут больше новаций по кузову. «Рюкзак» на двери багажника убрали: теперь здесь ниша для номерного знака. Заодно увеличили площадь стекла — обзорность назад стала действительно лучше. И наконец-то появился стеклоочиститель с омывателем, о чем очень просили поклонники марки. Полноприводные версии получили новую решетку радиатора, окрашенную в черный цвет.
Интерьер знакомый, но дизайнерам и эргономистам тоже нашлось, что поменять. Обод руля стал более пухлым, на левую спицу переехали кнопки управления круиз-контролем и ограничителем скорости. В козырьках — подсветка макияжных зеркал.
Признаюсь, до этого момента я был мало знаком с H3. Поэтому поначалу скептически отнесся к идее съехать с асфальта на грунтовую дорогу с подтаявшим снегом. Колея на ней казалась чересчур глубокой. Тем не менее, сваливаюсь в нее и жму на акселератор. Как себя покажет городской кроссовер в не слишком подходящих для него условиях?
Чувствую, как полный привод аккуратно распределяет тягу: там, где дорога раскисла, кроссовер не буксует, а спокойно тянет вперед. Дорожного просвета на удивление хватает, но все равно пару раз чиркнул защитой картера и передними рычагами о жесткий снежный наст. Колея оказалась коварной.
Что касается подвески, то ее явна настраивали под асфальт. Буераки она встречает жестко, хотя пробоев нет. На подъеме слегка добавляю газ — и Haval без лишнего напряжения забирается наверх. Нет резких рывков или потери сцепления, все происходит плавно и предсказуемо.
Именно в таких условиях езды машина удивила. H3 — хороший вариант для дачников, у которых основная часть пути до любимой фазенды идет по асфальту, а последние километр-полтора — грязная размытая грунтовка, где нужен полный привод и высокий клиренс.
На асфальте H3 ведет себя иначе, нежели H7. Он легче, компактнее и лучше приспособлен к городской среде. Управляемость более «живая», реакции на руль быстрее, а габариты упрощают маневрирование в плотном трафике. Однако на трассе он уступает H7 по стабильности и шумоизоляции. Кстати, борткомпьютер тестового H3 после внедорожного участка и прохвата по магистрали показал 9 литров на «сотню». H7 на том же маршруте оказался прожорливей на 1,5 литра.
ЦЕНА ВОПРОСА
Поскольку на тесте были H3 и H7 с полным приводом, то назову цены для версий с AWD. Прайсы «трешки» начинаются от 3 049 000 рублей, а в «топе» она обойдется в 3 499 000 рублей. За H7 попросят минимум 3 999 000 «деревянных».
Несмотря на схожий дизайн, Haval H7 и Haval H3 — это два разных подхода к классу SUV. Первый — полноценный универсальный кроссовер с акцентом на комфорт. Второй — городской автомобиль с внедорожным имиджем, который делает ставку на удобство и доступность.
Если нужен «универсальный автомобиль» — логичнее смотреть в сторону H7. Если же приоритет — городская эксплуатация, да и бюджет поджимает, H3 — рациональный выбор.