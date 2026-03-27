Повышение класса: тест-драйв обновленных кроссоверов Haval H3 и H7

Бренд Haval самый, пожалуй, рисковый из всех китайских марок, представленных в нашей стране. В 2019 году он первым построил завод в России, под Тулой. На тот момент многие оценивали это чуть ли не как самоубийство. Зато теперь завидуют. Предприятие работает, функционирует цех сборки двигателей, на расширяющихся мощностях выпускают целую гамму моделей. Обозреватель портала «АвтоВзгляд» опробовал в деле обновленные Haval H3 и H7, которые только начали сходить с местного конвейера.

Эти модели хорошо знакомы нашим покупателям. Внешне они схожи по идеологии, но ориентированы на разную аудиторию. H7 — крупный кроссовер с явным уклоном в сторону внедорожной эстетики. Рубленые линии кузова, массивная передняя часть и «взрослая» посадка за рулем. Кстати, с дизайном производитель явно угадал: машина органично смотрится и в городе, и на грунтовке.

H3 тоже пытается выглядеть внедорожником, но не надо преувеличивать его возможности, даже если у вас в руках полноприводная версия. Это автомобиль для тех, кому важен стиль «офроуд», а месить серьезную грязь надобности нет. Тем более, что тут «робот», а он не любит лишних нагрузок.

НОВОЕ «ЖЕЛЕЗО»

Я не зря начал с техники, ведь основные новации — под капотом. Обе машины получили обновленные двигатели. У Haval H7 — двухлитровая «четверка», отдачу которой повысили со 192 л.с. (320 Нм) до 231 л.с. (380 Нм). У мотора новый индекс — 4N20A вместо прежнего 4N20. Интересно, что новый и старый агрегаты роднит лишь алюминиевый блок цилиндров. Все остальное подверглось доработкам.

1/3

В головку блока интегрировали выпускной коллектор. Изменили форму камер сгорания, а свечи зажигания теперь расположены по их центру, а не сбоку. Поршни и форсунки тоже новые. В системе выпуска появился фильтр твердых частиц, поэтому двигатель теперь соответствует стандарту «Евро-6», а не «Евро-5» как раньше.

Теперь, правда будущим владельцам придется платить более высокий транспортный налог. Зато, судя по официальным данным, средний расход топлива уменьшился с 9,7 до 8,8 литра на «сотню».

«Экологию» 1,5-литрового мотора, что стоит под капотом Haval H3, тоже доработали. У полноприводных машин движок, как и прежде, выдает 177 сил (у переднеприводных — 143 л.с.), но теперь также соответствует «Евро-6» за счет новой «прошивки» блока управления, изменения системы выхлопа и установки фильтра твердых частиц в сборе с нейтрализатором. Машина стала немного экономичнее — 8,2 л (было 8,3 л) в смешанном режиме. Как прежде, в паре с силовым агрегатом работает 7-тупенчатый «преселектив».

1/4

Оба двигателя уже собирают в моторном цехе завода Haval и скоро начнут ставить на весь модельный ряд. То есть локализация идет полным ходом. От российских поставщиков приходят масло, свечи, поршни и водяные насосы. Это хорошо, потому как позволит держать цены под контролем.

БОДРАЯ «СЕМЕРКА»

Для начала сажусь в H7. Салон знакомый, если не считать мелочей. Например, появилась черная отделка потолка. А медиасистема получила онлайн-сервис «VK Видео»: на парковке можно смотреть ролики на центральном экране. Кстати, в движении функция не работает.

Продолжаю тыкать пальцами в экран. А вот и приложение «Смарт виджет», позволяющее настраивать расположение иконок и кнопок быстрого доступа на экране мультимедийки. Сам экран разделен на зоны, и водитель может компоновать их под себя. А еще добавлен порт для быстрой зарядки гаджетов USB-C.

1/6

На Симферопольском шоссе пробую связку мотора и «робота» (у 7-ступенчатого «преселектива» новые настройки). Коробку перекалибровали под возросшую мощность двигателя. Характер у посвежевшего H7 оказался бодрый. Он и раньше не страдал дефицитом тяги, а теперь просто «стреляет» при нажатии педали газа.

Обгоны даются легко. Подвеска настроена на комфорт: хорошо сглаживает неровности и уверенно держит прямую на скорости. Это автомобиль для дальних поездок и спокойного, уверенного вождения.

КОМПАКТНАЯ «ТРЕШКА»

Пересаживаюсь в H3. Тут больше новаций по кузову. «Рюкзак» на двери багажника убрали: теперь здесь ниша для номерного знака. Заодно увеличили площадь стекла — обзорность назад стала действительно лучше. И наконец-то появился стеклоочиститель с омывателем, о чем очень просили поклонники марки. Полноприводные версии получили новую решетку радиатора, окрашенную в черный цвет.

Интерьер знакомый, но дизайнерам и эргономистам тоже нашлось, что поменять. Обод руля стал более пухлым, на левую спицу переехали кнопки управления круиз-контролем и ограничителем скорости. В козырьках — подсветка макияжных зеркал.

1/4

Признаюсь, до этого момента я был мало знаком с H3. Поэтому поначалу скептически отнесся к идее съехать с асфальта на грунтовую дорогу с подтаявшим снегом. Колея на ней казалась чересчур глубокой. Тем не менее, сваливаюсь в нее и жму на акселератор. Как себя покажет городской кроссовер в не слишком подходящих для него условиях?

Чувствую, как полный привод аккуратно распределяет тягу: там, где дорога раскисла, кроссовер не буксует, а спокойно тянет вперед. Дорожного просвета на удивление хватает, но все равно пару раз чиркнул защитой картера и передними рычагами о жесткий снежный наст. Колея оказалась коварной.

Что касается подвески, то ее явна настраивали под асфальт. Буераки она встречает жестко, хотя пробоев нет. На подъеме слегка добавляю газ — и Haval без лишнего напряжения забирается наверх. Нет резких рывков или потери сцепления, все происходит плавно и предсказуемо.

Именно в таких условиях езды машина удивила. H3 — хороший вариант для дачников, у которых основная часть пути до любимой фазенды идет по асфальту, а последние километр-полтора — грязная размытая грунтовка, где нужен полный привод и высокий клиренс.

1/7

На асфальте H3 ведет себя иначе, нежели H7. Он легче, компактнее и лучше приспособлен к городской среде. Управляемость более «живая», реакции на руль быстрее, а габариты упрощают маневрирование в плотном трафике. Однако на трассе он уступает H7 по стабильности и шумоизоляции. Кстати, борткомпьютер тестового H3 после внедорожного участка и прохвата по магистрали показал 9 литров на «сотню». H7 на том же маршруте оказался прожорливей на 1,5 литра.

ЦЕНА ВОПРОСА

Поскольку на тесте были H3 и H7 с полным приводом, то назову цены для версий с AWD. Прайсы «трешки» начинаются от 3 049 000 рублей, а в «топе» она обойдется в 3 499 000 рублей. За H7 попросят минимум 3 999 000 «деревянных».

Несмотря на схожий дизайн, Haval H7 и Haval H3 — это два разных подхода к классу SUV. Первый — полноценный универсальный кроссовер с акцентом на комфорт. Второй — городской автомобиль с внедорожным имиджем, который делает ставку на удобство и доступность.

Если нужен «универсальный автомобиль» — логичнее смотреть в сторону H7. Если же приоритет — городская эксплуатация, да и бюджет поджимает, H3 — рациональный выбор.