Обновленный Haval F7x получил российский ценник

Рестайлинг принес купеобразному кроссоверу Haval F7x более спортивный дизайн с яркими акцентами и доработанный мотор. Такой SUV предложат россиянам в комплектациях «Премиум» и «Техно+» во втором квартале 2026 года. Диапазон цен составляет 3 799 000 — 3 999 000 рублей.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», фирменные логотипы с названием марки и модели почернели, как и решетка радиатора с 19-дюймовыми легкосплавными дисками. Экстерьер дополняют красные тормозные суппорты и хромированные наконечники сдвоенных патрубков выхлопной системы.

При обновлении отдача бензиновой «турбочетверки» Haval F7x увеличилась с прежних 192 до 231 л.с. Тяга силового агрегата выросла на 60 «нютонов», что вылилось в 380 Нм. В результате кроссовер научился брать первую «сотню» за 7,8 секунды, хотя прежде ему требовалось 9,4.

Экологический класс двигателя повысили до «Евро-6», поэтому увеличение мощности и крутящего момента не сказались на расходе топлива — на 100 км пробега потребуется 8,5 л. Передачи по-прежнему переключает 7-скороростной «робот». Прилагается «умный» подключаемый привод с шестью режимами движения.

В салоне на консоль между сиденьями вынесли клавишу электронного стояночного тормоза, беспроводная зарядка для смартфона стала 50-ваттной. Еще расширились возможности «мультимедийки»: приложения «Смарт виджет» и «Плавающий виджет» позволяют персонализировать интерфейс и получать дополнительные уведомления. Как и раньше, бортовой софт может похвастать голосовым управлением, сервисами «Яндекса» и «VK Видео». Не будем забывать про встроенную телематику и зимний пакет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все плюсы и минусы дореформенного кросс-купе Haval F7x, опубликовав эксклюзивный тест-драйв.