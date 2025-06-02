Вырос в России: тест-драйв второго поколения кросс-купе Haval F7x

В августе 2024 года компания Haval вывела на российский рынке новое поколение кроссовера F7, открыв тем самым очередную страницу в истории глубоко локализованных китайских автомобилей в нашей стране. А в минувшем мае публике представили и версию модели в форм-факторе кросс-купе — Haval F7x. Что представляет собой обновленный SUV, как далеко он шагнул в своем развитии, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе премьерного теста автомобиля в непростых условиях северных широт нашей необъятной.

Сегодня кросс-купе на российских дорогах встречаются не так, чтобы часто. Такие кузова становятся выбором тех, кто ищет нечто свежее, нестандартное, вне моды и обыденности. При этом, желательно, по сходной цене. И Haval, производящий свои автомобили в Туле, откликнулся на запросы автолюбителей, желающих получить машину с выразительным силуэтом и характером. Так и появилась в линейке бренда модель F7x (никогда, кстати сказать, не представленная на «поднебесном» рынке), вторую генерацию которой мы и опробовали на непростых карельских дорогах.

Республика традиционно встретила нас пасмурным небом и привычной для здешних мест смесью и приличных шоссе, и гравиек, и булыжных мостовых. Отличный, короче говоря, полигон на тес-драйва. Дороги, повторим, стелились под колесами разные: и раллийные, без права на ошибку, и прекрасные асфальтированные.

И сразу скажем, что Haval F7x аккуратно и предсказуемо прошел одну из лучших гоночных трасс России, где не каждому раллийщику под силу проехать без ошибок, а на ровных участках сохранял устойчивость и контроль. В салоне при этом в любых условиях езды было достаточно тихо, что усиливало ощущение собранности и продуманности конструкции.

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Иными словами, перед нами и не легкомысленный «паркетник», созданный для эффектных выездов, и не массивный внедорожник, стремящийся произвести впечатление. Это такой «взрослый» автомобиль — сдержанный, с продуманным балансом, рассчитанный на спокойное, вдумчивое и уверенной движение по любым покрытиям. Конечно, не без недостатков, которые, впрочем, можно принять и за «изюминки».

Снаружи автомобиль смотрится бодро и современно — внимание привлекает черная решетка радиатора, яркая светодиодная оптика и стильные двухцветные диски. Эти элементы придают Haval F7x узнаваемый облик и подчеркивают его стремление быть заметным на дороге.

Цвет «океанический лазурит» впечатляет глубиной и насыщенностью — на фоне унылой зимней палитры он будет восприниматься как визуальный антидепрессант. Яркий, живой, дорогой на вид — именно такой оттенок придает машине особую притягательность. Впрочем, и другие цвета заслуживают внимания.

Белый — строгий и практичный — подойдет тем, кто ценит сдержанную элегантность. Серый — универсален, отлично скрывает пыль и подчеркивает современные линии кузова. Черный — классика, придающая машине солидность и чуточку премиального пафоса. Но именно синий смотрится по-настоящему эффектно и свежо.

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Салон авто выдержан в черном, модном ныне, цвете. Но выглядит это решение не мрачно, а строго. Эргономика, в общем и целом, радует: водительское сиденье, например, регулируется в восьми направлениях, вооружено памятью настроек, вентиляцией и подогревом. Хотя диапазоны вертикальной регулировки подушки могли бы быть и шире.

И еще, что не понравилось, так это хромированная полоса сверху экранов мультимедийки, временами бликующая в лобовом стекле, особенно в солнечную погоду — несколько раздражает. Сама мультимедийная зона здесь — приборная панель со знакомым интерфейсом в 12,3 дюйма, центральный экран — 14,6. К услугам водителя и пассажиров информационно-развлекательная платформа «Яндекс Авто» с навигацией, «музыкой» и голосовым помощником, имеется и беспроводная зарядка на 15W.

Последний действительно распознает нативную, то есть обычную, речь. Команды вроде «Сделай потеплее» или «Включи обогрев сидений» воспринимает без заминок. Но вот интерфейс самой системы перегружен. Некоторые функции слишком глубоко зарыты в меню: фары, скажем, переключаются только через тачскрин, управление поворотниками и еще рядом функций требует привыкания. Настроек так много, что без инструкции иногда не разобраться. Возможно, будущему владельцу придется уделить немного времени для их изучения: полистать мануал, посмотреть пару видео или просто спокойно посидеть с меню.

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Под капотом «обрусевшего китайца» стоит 2-литровый турбомотор GW4N20, выдающий 192 л.с. и 320 Нм крутящего момента, доступного уже с 1500 об/мин. Приятный бонус — допускается использование бензина АИ-92. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с мокрым сцеплением, обеспечивающая плавные переключения. Руль — толстый, ухватистый, дает приятное ощущение уверенности и контроля над машиной. Реально порадовал и проекционный дисплей.

Кстати, о «баранке». Она тут стала заметно толще по сравнению с базовым F7, что не всем придется по вкусу, особенно тем, кто привык к классическим ободам без излишней массивности. С другой стороны, в руках он лежит плотно, гарантируя контроль и точность обратной связи.

Автомобиль охотно откликается на движения штурвала, что хорошо ощущалось на гравийных участках и проселках, хотя в некоторых ситуациях на бездорожье руль может показаться излишне тяжеловатым. Но на чистом асфальте — поведение спокойное и предсказуемое: любые, практически, повороты машина прописывает уверенно и без сюрпризов.

Характер езды заметно меняется в зависимости от выбранного режима движения. В «Эко» все размеренно и экономично, в «Стандарте» — сбалансировано для повседневной езды, а вот в «Спорте» — чувствуется приятный драйв, поведение автомобиля меняется в лучшую сторону, ускорения становятся активнее, реакции резче. Режим «Снег» пригодится зимой, «Off-road» — на разбитом проселке, «Песок» — для выездов на природу.

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Каждый из шести предустановленных режимов ощутимо адаптирует отклик на педаль газа, работу трансмиссии, позволяя выбрать подходящий стиль движения под конкретные условия. Привод — полный, подключаемый (Torque On Demand), работает плавно, без пробуксовок и с минимальными задержками в активации движения. Подвеска на передней оси — McPherson, на задней — многорычажная. Клиренс — 191 мм. Высота кузова ниже, чем у F7 (1675 против 1707 мм). Вес — 1830 кг.

Инженеры, настраивавшие подвеску, действительно постарались. При внушительной колесной базе авто, ощущение стабильности не пропадает даже на сложных участках. Но не без нюансов. На асфальте — мягко и тихо, но на «лежачих полицейских», особенно при слишком большой скорости, машина может отработать жестко. Но в целом амплитуда работы подвески достаточна, чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно не только на шоссе, но и на сильно пересеченной местности.

Да, имеются и крены в поворотах, но за это стоит «благодарить» приличный клиренс. Полный привод и возможность выбирать режимы движения делают F7x приемлемым вариантом для российских дорог. Хотя, если судить по работе подвески, это все же городской автомобиль, позволяющий без особых проблем и фанатизма съезжать с асфальта.

Производится Haval F7x, как уже говорилось, в Туле, и он априори адаптирован под российские условия эксплуатации. Усиленная антикоррозийная защита, зимний пакет с подогревом ключевых элементов и увеличенный бачок омывателя объемом 4,6 литра — все продумано и подготовлено для суровых сезонов. Багажник — 376 литров, при сложенных спинках — 1278. Есть полка-шторка, розетка на 12V, карманы, «потайной карман» для водителя и даже сабвуфер — все на своих местах.

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Haval F7x — не прорыв и не сенсация. Но это, сдается нам, и не временное явление. Скорее, уверенное и вдумчивое стремление закрепиться в сегменте. Автомобиль с характером, не без нюансов, но с довольно удачной попыткой найти баланс между стилем, практичностью и технической осмысленностью.

Здесь важна не погоня за статусом, а уверенность в своем выборе. Предполагаем, что автомобиль оценят те, кто ищет стабильность и уверенность в управлении — особенно в семейных поездках.

Ну и теперь — о комплектациях и ценах. Версия Premium обойдется в 3 349 000 рублей, а Tech+ — в 3 549 000 (обе — с учетом текущей скидки в 150 000 рублей). Основное различие в деталях оснащения, но философия модели остается единой — максимум удобства и технологий за разумный бюджет.