В России стартовали продажи «семейного» кроссовера Changan CS75 Pro

Еще в прошлом году Changan пообещал привезти в Россию CS75 Pro во втором квартале 2026-го и слово свое сдержал: продажи начались 14 апреля. Это не очередное обновление популярного кроссовера, а самостоятельная модель, дополняющая 75-ю линейку: ее целевая аудитория — большие семьи, передает корреспондент портала «АвтоВзгляд» с презентации автомобиля.

Различий между Changan CS75 Pro и CS75 Plus много, но главное заключается в том, что покупатель может выбрать количество посадочных мест — пять или семь. При этом и ценовое позиционирование в случае «Про» более демократичное. С помощью новой модели производитель рассчитывает привлечь клиентов, которым требуется вместительный кроссовер без переплаты за избыточные опции.

Длина кузова CS75 Pro составляет 4748 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1720 мм. Колесная база равна 2786 мм. Конструкция шасси стандартна для класса: передняя подвеска типа McPherson и задняя многорычажная. Дорожный просвет — 180 миллиметров.

Под капотом трудится турбированный 1,5-литровый мотор серии Blue Core. Двигатель развивает 181 л.с. и выдает 280 Нм крутящего момента. Трансмиссия роботизированная, семиступенчатая, а привод исключительно передний. Заявленная динамика разгона до 100 км/ч составляет 8,4 секунды, расход топлива в смешанном цикле — 8 литров на сотню километров.

Покупателям предложили две комплектации: «Комфорт» и «Техно» — обе доступны как для 5-, так и для 7-местного исполнения. В стартовой версии кроссовер оснащается светодиодной оптикой, круиз-контролем, однозонным «климатом» и системой бесключевого доступа. Мультимедийка с 12,3-дюймовым тачскрином поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, предусмотрен подогрев передних сидений и камера заднего вида.

Комплектация «Техно» отличается улучшенными материалами отделки (экокожа вместо ткани), а также наличием рейлингов. Кроме того, в список оборудования вошли встроенный видеорегистратор, шумоизоляция боковых стекол, система кругового видеообзора, адаптивный круиз-контроль, подогревы заднего ряда сидений и лобового стекла.

Что же касается цен, то пятиместный Changan CS75 Pro обойдется покупателю как минимум в 2 865 000 рублей без учета скидок, а семиместный — в 2 955 000. Продажи, как уже было сказаны, начались.