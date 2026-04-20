LADA Niva Travel вернула себе кожаный салон

В конце 2023 года АВТОВАЗ начал устанавливать на LADA Niva Travel сиденья из натуральной кожи. Такую опцию можно было заказать в качестве доппакета, который предлагался для некоторых версий модели вплоть до конца 2024-го. Теперь же на предприятии возобновили производство кожаных сидений.

Официальные дилеры уже приступили к приему таких заказов. Портал «Лада. Онлайн» изучил свежие прайс-листы и обнаружил там пакет под названием «Кожаный салон». В него входят обтянутые кресла и руль от Granta Sport из экокожи с черной прострочкой. За этот набор нужно будет доплатить 120 тысяч рублей.

Сиденья сделали с новым рисунком. Середина переднего кресла, боковая поддержка и часть под подголовником прошиты перфорированной кожей. Задний диван оформлен точно так же, посадочные места имеют аналогичные вставки. Сзади на спинках передних сидений вышито название модели — то есть Niva Travel. Никаких других изменений с этим пакетом не появится.

Как сообщают наши коллеги, информация о пакете уже подтверждена дилерскими центрами и размещена в открытом доступе на профильном портале. Прием заявок на июньские машины открыт, и желающие могут включить кожаный салон в свою комплектацию.