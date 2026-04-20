В России стартовали продажи посвежевшего кроссовера Honda XR-V

Официальный дистрибьютор Honda в России, компания «Мотор Плейс», начал прием заказов на компактный кроссовер Honda XR-V 2025 модельного года. Автомобиль предлагается в единственной комплектации «Техно». Его минимальная стоимость — 2,5 млн рублей.

В пресс-релизе говорится, что Honda XR-V адаптирован для российского рынка и включает расширенный перечень оборудования, ориентированный на эксплуатацию в холодном климате и городских условиях.

Кроссовер комплектуется бензиновым 1,5-литровым атмосферником серии Earth Dreams — его мощность 124 л.с. В перечень оснащения входит мультимедийная система Honda Connect с 9-дюймовым экраном и возможностью синхронизации со смартфонами, а также задние сидения с механизмом трансформации Magic Seat.

Фото: Honda

Внешне автомобиль отличается наличием панорамной стеклянной крыши. Для облегчения парковки предусмотрен комплекс из камеры заднего вида и системы датчиков: установлено по 8 сенсоров в передней и задней частях кузова. Также заявлены электронный стояночный тормоз с функцией удержания и система бесключевого доступа.

Комплектация «Техно» подразумевает пакет систем безопасности Honda Sensing, в который входят адаптивный круиз-контроль, функция автоматического торможения для предотвращения столкновений, системы удержания в полосе и предупреждения о фронтальном ударе. Для пассивной защиты предусмотрены фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки для обоих рядов. В «зимний» пакет включены обогрев передних сидений, обогрев наружных зеркал и заднего стекла.

Что же касается стартовой цены, то это, как уже было сказано, 2 499 000 рублей. В прайс заложены таможенные платежи, оформление документов СБКТС и ЭЛПТС, а также гарантия от поломок на 3 года или 100 000 км пробега. Поставка автомобиля клиенту осуществляется в срок от 3 недель с момента оформления заказа.