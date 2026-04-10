Пекинский автосалон-2026: обзор новинок, которые покажут 24 апреля

В преддверии открытия Пекинского автосалона-2026 страницы китайских СМИ пестрят инсайдами и шпионскими фотографиями. Событие обещает стать одним из самых жарких за последние годы, ведь автопроизводители Поднебесной готовятся не просто показать новые модели, а продемонстрировать технологический отрыв от остального мира. Основной упор будет сделан на гибридные силовые установки с фантастическим запасом хода и полностью электрические платформы. Мы проанализировали десятки источников, чтобы выделить те автомобили, что с наибольшей вероятностью окажутся под софитами выставочных стендов и впоследствии доберутся до шоу-румов, в том числе и российских.

Среди массовых китайских брендов, продукция которых уже успела завоевать доверие российских покупателей, наибольшую активность проявляет концерн Chery. Основная интрига связана не столько с самой маркой, сколько с ее суббрендом Jaecoo и глубокой кооперацией с наследием Jaguar Land Rover.

CHERY

Так, на стенде ожидается премьера концепта Freelander нового поколения, который получил в Китае название Shenxingzhe. Это — плод совместной работы инженеров, призванный возродить дух легендарного британского SUV, но уже на современной электрической платформе. Автомобиль обещает классические пропорции и серьезный внедорожный потенциал за счет интеллектуальной системы полного привода i-ATS, способной анализировать рельеф в реальном времени. И хотя речь идет о статусе концепта, близость дизайна к серийным образцам указывает на скорый запуск модели в производство.

Фото: Chery/Land Rover

Параллельно с этим инженеры Chery завершают испытания большого семейного кроссовера Jaecoo J8 (это не тот J8, что представлен в РФ) в гибридном исполнении. Модель имеет все шансы появиться в экспозиции как состоявшийся серийный продукт, готовый к штурму рынка. Его ключевая особенность заключается в системе полного привода ARDIS, которая должна обеспечить уверенное поведение на скользком покрытии и легком бездорожье. Ожидается, что запас хода на одной заправке и полной зарядке батареи превысит тысячу километров, что является важным психологическим рубежом для тех, кто пока не готов полностью отказаться от ДВС.

GREAT WALL

Концерн Great Wall Motor делает ставку на укрепление позиций в сегменте рамных внедорожников, где он уже чувствует себя королем благодаря бренду Tank. В Пекине публике представят обновленный Tank 700, который получит новую модификацию силовой установки Hi4-Z. В отличие от более хардкорной версии Hi4-T с двигателем V6, этот вариант нацелен на комфортную городскую эксплуатацию с возможностью преодолевать серьезное бездорожье. Внешне автомобиль сохранит свою брутальную харизму с массивной решеткой радиатора и рублеными формами, но внутри произойдет настоящая цифровая революция. Ожидается внедрение передовой операционной системы Coffee OS с гигантскими экранами высокого разрешения и новейшего автопилота, способного обучаться и адаптироваться под стиль вождения владельца.

Фото: Tank

Не меньший интерес вызывает и совершенно новая модель от Haval, которая пока не имеет официального коммерческого названия. По шпионским снимкам, гуляющим по китайским социальным сетям, можно судить о появлении полноценного рамного вездехода с квадратными очертаниями кузова в стиле классических экспедиционных машин. Автомобиль построен на новой платформе Guiyuan, что роднит его с более дорогим собратом Wey V9X. Наличие лазерного радара на крыше прототипа говорит о том, что Great Wall намерен сделать ставку на интеллектуальные ассистенты даже в суровых внедорожниках. Такая машина может стать прямым и очень опасным конкурентом для Toyota Land Cruiser Prado на тех рынках, где японский бренд теряет позиции из-за ценовой политики и нехватки современных технологий.

GEELY

Geely решила удивить публику неожиданным вторжением на территорию Great Wall и BYD со своим новым детищем под названием Galaxy Zhanjian 700. Это прямой ответ на популярность моделей Fangchengbao и Tank 400, выполненный в смелом и даже агрессивном дизайне, отсылающем к лучшим образцам британской внедорожной школы. Главный козырь новинки скрывается в технической начинке: платформа SEA-R позволяет реализовать управление тремя электромоторами с функцией поворота колес в противофазе. Автомобиль, по заверениям инсайдеров, сможет двигаться в так называемом крабовом режиме и разворачиваться на месте, что является бесценным навыком при маневрировании в узких горных серпантинах или лесных просеках. Такой уровень технологий в массовом сегменте еще недавно казался фантастикой.

CHANGAN

Changan готовит масштабное обновление своей линейки под суббрендом Deepal, однако детали держатся в строжайшем секрете. Ожидается, что акцент будет сделан на переход электромобилей к батареям нового поколения, в том числе полутвердотельным элементам, которые обеспечат больший запас хода при меньшей массе. Визуально модели должны получить развитие стиля киберпанк с острыми гранями и светодиодной оптикой сложной формы.

Geely Galaxy Zhanjian 700. Фото: Geely

JAC

Отдельного внимания заслуживает совместный проект Wuling и JAC, известный под именем Huajing S. Этот крупный шестиместный кроссовер станет одним из самых доступных автомобилей на рынке, оснащенных полным комплектом интеллектуальных технологий от компании Huawei, включая продвинутую систему автономного вождения Qiankun ADS четвертого поколения. Такая кооперация позволяет снизить конечную стоимость высокотехнологичного продукта, делая умные машины доступными широким слоям населения.

ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ

Переходя в более высокий сегмент китайского автопрома, нельзя не отметить обновленный AITO M9. Эта модель уже успела стать бестселлером в категории полноразмерных премиум-внедорожников, ежемесячно собирая более десяти тысяч заказов на домашнем рынке. На автосалоне покажут версию с усовершенствованным лидаром Huawei, количество линий сканирования которого выросло почти до девятисот. Это позволит системе автопилота еще точнее считывать дорожную обстановку в сложных погодных условиях. Помимо электронных мозгов, инженеры доработали шасси, стремясь повысить плавность хода на заднем ряду сидений, ведь основными пассажирами таких машин часто являются топ-менеджеры и владельцы бизнеса.

Компания Li Auto представит новое поколение флагманского внедорожника L9, и вокруг этого события уже разгорелись жаркие споры в блогосфере. Причина дискуссий кроется в прогнозируемом значительном росте цены, которая может достигнуть отметки в 550 тысяч юаней. Оправданием столь смелого шага должна стать передовая техническая начинка. Ожидается внедрение системы автономного вождения третьего уровня, что позволит водителю отвлекаться от дороги на определенных участках трассы. Кроме того, автомобиль получит полноуправляемое шасси, улучшающее маневренность тяжелой машины в городе, и более эффективную 800-вольтовую электрическую архитектуру, что значительно сократит время простоя на зарядных станциях.

Фото: Li Auto

Не менее амбициозные планы и у NIO, которая попытается вернуть себе лидерство в премиум-классе с помощью нового флагмана ES9. Автомобиль позаимствует лучшие технические решения у седана ET9, включая шасси с полностью управляемыми колесами и подвеску, способную считывать неровности дороги заранее. Основная задача для NIO не просто показать технологическое совершенство, но и доказать жизнеспособность своей фирменной системы сменных батарей в условиях растущей конкуренции со стороны гибридных установок с огромным запасом хода.

А BYD выкатит на подиум огромный кроссовер Tang L, который многие эксперты уже называют флагманом с секретным оружием. Речь идет о применении батареи Blade второго поколения и поддержке мегаваттных зарядных станций, способных восполнить запас хода на 400 километров всего за пять минут. Это снимает последние сомнения скептиков относительно удобства использования электромобилей в дальних путешествиях.

ЗАРУБЕЖНЫЕ АВТОБРЕНДЫ

Немецкие производители прибывают в Пекин с четким пониманием того, что рынок Китая требует особого подхода и максимальной скорости в принятии решений. Volkswagen анонсировал сразу несколько мировых премьер, среди которых особняком стоит второе поколение модели ID. UNYX, созданное в партнерстве с XPENG. Срок разработки составил всего 24 месяца, что является рекордом для немецкого гиганта. Также будет показан первый электрический седан от совместного предприятия FAW-Volkswagen под названием ID. AURA, построенный на локальной электронной архитектуре CEA. А завершит экспозицию концепт бюджетного электромобиля под брендом Jetta, который нацелен на конкуренцию с локальными производителями в самом массовом ценовом сегменте.

Volkswagen ID. UNYX 08. Фото: just-auto.com

BMW делает ставку на расширение линейки так называемого Нового класса. Публика увидит длиннобазные версии электрических iX3 и i3, созданные с учетом любви китайских покупателей к простору на заднем сиденье. Важным отличием станет интеграция сервисов на основе искусственного интеллекта от местных партнеров DeepSeek и Momenta, что сделает взаимодействие с мультимедийной системой более естественным. Porsche, в свою очередь, отмечая четверть века присутствия в Поднебесной, привезет электрический Cayenne Turbo с впечатляющей системой рекуперации энергии и специальные юбилейные версии Panamera и 911 с уникальной отделкой салона и экстерьера.

Японские бренды на фоне такой бурной активности выглядят несколько скромнее, они делают упор на проверенные гибридные технологии и постепенную электрификацию текущих модельных рядов. Ожидается, что Toyota и Honda представят концепты, демонстрирующие будущее дизайна их локальных «зеленых» партнеров, однако настоящих громких премьер от них ждать не стоит. Основная битва развернется между китайскими и немецкими инженерами — за право называться главными новаторами автомобильного мира.

Пекинский автосалон-2026 откроется 24 апреля, и именно в этот день мы получим ответы на все вопросы. Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» будут работать непосредственно на месте событий, чтобы в режиме реального времени передавать читателям самые свежие новости, подробные фотоотчеты с презентаций и эксклюзивные комментарии от представителей компаний. Следите за нашими публикациями!