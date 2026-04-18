Микрофаворит: эксперт объяснил многократный рост популярности Suzuki Jimny в России

Маленький, да удаленький — это про Suzuki Jimny: рама, два моста, пониженная передача в трансмиссии, отсутствующие свесы — вот рецепт феноменальной проходимости. От всенародной любви в России его отделяла лишь высокая цена: «Джимни» всегда был дорогим. Но 2022-й год поставил мир с ног на голову, официальные продажи японских машин в нашей стране закончились, зато неофициальные — бьют все рекорды. В чем секрет маленького внедорожника и почему его «распробовали» пару лет назад, порталу «АвтоВзгляд» объяснил Александр Федоров, руководитель отдела планирования и развития дилерской сети «Сузуки Мотор Рус».

Внедорожник — машина в России не только уважаемая, но и крайне востребованная: качество дорожного покрытия, количество выпавшего снега или всенародное пристрастие к дачно-загородному отдыху требует определенной «вездеходности» от транспортного средства. Вместе с тем разговор о компактном внедорожнике всегда и во все времена утыкался только в одно имя — «Нива»: на протяжении пятидесяти — Боже, как же много — лет именно тольяттинский вездеход самолично и единогласно занимал весь класс на отечественном рынке. Правда, не повсеместно.

В Приморье, например, у «Нивы» всегда был крайне серьезный конкурент: Suzuki Jimny, субкомпактный внедорожник, который обладает и более мощным мотором, и более надежной рамной конструкцией, и мостами в обеих подвесках, и еще целым рядом преимуществ, главное из которых — японская сборка, этому тезису в России расшифровка не нужна. У «Джима» такой же строгий архаичный интерьер, но не воет раздатка, а теперь еще и фантастический, не оставляющий никого равнодушным дизайн экстерьера. Кстати, чем-то на «Ниву» похожий. На «Ниву» и Mercedes-Benz G-класса.

Начиная с 2022-го года, несмотря на отсутствие официальных поставок, ареал популярности Suzuki Jimny начал с невероятной скоростью расширяться: массовый завоз машин «параллельным импортом» привел к появлению «праворучек» по всей стране и даже в инертной к такому транспорту Москве.

Более того, японский микроджип активно начал захватывать «глубинную» аудиторию LADA — нивоводов — и зачастил в качестве конкурента ВАЗ-2121 в обзоры и тесты, где отечественная легенда не всегда находила аргументы против легенды, но уже японской.

Так что же тогда случилось во взаимоотношениях россиян с «Джимни»? Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал Александр Федоров, руководитель отдела планирования и развития дилерской сети «Сузуки Мотор Рус».

— Jimny — лицо Suzuki, наш самый узнаваемый во всем мире автомобиль, так что интерес к нему в России новостью для нас точно не является: внедорожники здесь любили всегда, а японские внедорожники — тем более. Другое дело, что в 2021-м году новый Suzuki Jimny, чей дизайн всем так приглянулся, стоил как три «Нивы», что, естественно, делало его не таким востребованным, как машины LADA.

Но сегодня ситуация меняется: появились, во-первых, подержанные машины уже в России. Во-вторых, начался массовый завоз «Джимни» из Японии: он — проходной под требования частного утильсбора. А в классе полноценных внедорожников — рамных, на мостовой подвеске, с пониженной передачей — он такой вообще один. Уникальный, можно сказать.

В итоге тандем внешнего вида, возможностей вне асфальтовых дорог и японского качества, а также текущих требований утилизационного сбора подтолкнули многих российских автомобилистов рассматривать машины Suzuki.

Что могу сказать на этот счет: добро пожаловать, всегда рады помочь, подсказать и починить. От себя лично добавлю, что Jimny точно не подведет, если его грамотно и качественно обслуживать, с чем всегда можно обратиться к любому дилеру Suzuki, — сказал эксперт.

Напомним, что минимальная стоимость Suzuki Jimny с пробегом из Японии — руль будет располагаться справа — 1 200 000 рублей. За эту сумму можно приобрести пятилетний автомобиль с пробегом до 70 000 км, механической трансмиссией, полным приводом и бензиновым турбомотором объемом 0,7 литра и мощностью 64 л.с. К указанной сумме следует добавить либо логистику, которая на сегодняшний день составит порядка 200 000 рублей за автовоз до Москвы, либо билеты во Владивосток и две недели отпуска. Доехать быстрее не получится.