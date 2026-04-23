Средний чек по автокредитам вырос в России на 22,3%

Российский рынок автокредитования вступил в период глубокой трансформации. С одной стороны, банки фиксируют заметный рост среднего размера выдаваемых займов, что отражает как удорожание самих автомобилей, так и изменение структуры спроса. С другой — над отраслью нависает комплекс факторов давления: ужесточение подходов регулятора, осторожность кредиторов при оценке рисков, повышение утильсбора и сохраняющаяся неопределенность в отношении ключевой ставки. В результате участники рынка готовятся к году, в котором потенциал роста будет сталкиваться с нарастающими барьерами для заемщиков.

Что будет с рынком автозаймов в 2026 году

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте средний размер выданного автокредита достиг 1,49 млн рублей. Это на 22,3: выше показателя аналогичного периода прошлого года, когда сумма составляла 1,22 млн. При этом по сравнению с февралем значение не изменилось: рынок фактически закрепился на новой планке.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний размер автокредита рос вплоть до сентября прошлого года, после чего стабилизировался в районе полутора миллионов рублей. Подобная динамика формируется на фоне сокращения спроса — сказываются уже принятые решения о повышении утильсбора, а также нежелание банков рисковать. Кредитные организации предъявляют повышенные требования к качеству кредитных историй заемщиков при одобрении не только самой заявки, но и параметров сделки — размера и сроков займа.

Географическое распределение ожидаемо: самые крупные автокредиты берут жители столичного региона. В Москве средний размер займа в марте достиг 2,09 млн рублей, в Подмосковье — 1,83, в Санкт-Петербурге — 1,76. Далее в лидерах Ленинградская область с 1,61 млн, Краснодарский край и Тюменская область с учетом ХМАО и ЯНАО — по 1,6 миллиона рублей.

Что ждет рынок автокредитования в 2026 году? Ключевым событием, которое перекроит ландшафт автокредитования, стало вступление в силу с 1 января 2026 года новой нормы: банки теперь обязаны использовать при расчете показателя долговой нагрузки только официально подтвержденные данные о доходах заемщиков. Применявшаяся ранее модельная оценка дохода, к которой охотно прибегали кредиторы именно по автозаймам, оказалось под запретом.

По оценке Национального совета финансового рынка, нововведение способно поднять долю отказов по заявкам на автокредиты до 40%. В зоне риска окажутся индивидуальные предприниматели, сотрудники с неофициальными выплатами, военнослужащие и работники силовых структур — то есть те категории граждан, чьи реальные доходы далеко не всегда отражены в государственных базах.

Банкам придется запрашивать справки о доходах, выписки по счетам либо опираться на данные Росстата с понижающим коэффициентом. Инфраструктура «Цифрового профиля гражданина», через которую кредитные организации получают сведения от ФНС и Социального фонда, пока охватывает далеко не всех потенциальных заемщиков.

Несмотря на ужесточение, аналитики ожидают прироста совокупного объема рынка. По прогнозу агентства «Автостат», в 2026 году он может превысить 1,8 триллиона руб.

Итоговая траектория рынка будет определяться совокупностью факторов: дальнейшей динамикой ключевой ставки, уровнем цен на автомобили, параметрами утилизационного сбора, регуляторными шагами Банка России и готовностью автопроизводителей продолжать либо расширять программы субсидирования процентных ставок.

При этом тенденции носят разнонаправленный характер. Потенциал снижения ключевой ставки открывает возможность для оживления спроса, однако усложнение процедуры одобрения и непрекращающийся рост стоимости новых ТС работают в противоположную сторону. От того, какой из этих векторов окажется сильнее, и зависит, увидит ли отрасль новый виток роста или ей предстоит период вынужденного охлаждения.