WEY V9X приедет в Россию в четвертом квартале 2026 года

Концерн Great Wall Motor представил на автосалоне в Пекине новый флагманский кроссовер WEY V9X. В России эта модель появится в четвертом квартале 2026 года, передает с моторшоу корреспондент портала «АвтоВзгляд».

WEY V9X — это полноразмерный шестиместный кроссовер. Он построен на платформе GWM ONE, которая предусматривает интеллектуальный полный привод и интегрированный искусственный интеллект.

Новый флагман от WEY оснащен гибридной системой Super Hi4. Она включает двухлитровый турбированный двигатель, 4-ступенчатую трансмиссию, высоковольтную архитектуру на 800В и поддержку сверхбыстрой зарядки 6C. Также модель получила систему подруливания задних колес с увеличенным углом поворота и двухкамерную пневматическую подвеску.

Интерьер выполнен с плавными линиями и шестиместной компоновкой. Производитель обещает адаптацию автомобиля к российским условиям эксплуатации и местной инфраструктуре. WEY V9X относится к сегменту SUV-E — полноразмерных кроссоверов на «новой энергии». Она ориентирована на семейную аудиторию и бизнес-пользователей.

Продажи в России, как уже было сказано, начнутся в октябре-декабре 2026 года. Цены и комплектации, очевидно, раскроют ближе к запуску.