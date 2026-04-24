Раскрыты некоторые подробности о дебютировавшем в Пекине Omoda 4

Самый компактный представитель семейства Omoda создавался в рамках оригинального стилистического направления, которое производитель называет «кибер-меха». На практике это выражается в угловатых поверхностях, демонстративно острых линиях и многочисленных фасках. Настолько выразительный силуэт вызвал у наших коллег любопытную параллель — так, в пропорциях и пластике кузова обозреватель «Российской газеты» Юрий Зубко углядел мотивы, характерные для моделей Lamborghini, и прежде всего для крупного кроссовера Urus.

Лицевая часть автомобиля наследует стилистику уже представленного в нашей стране старшего брата С4 — модели C5. Капот завершается характерным «клювом», а оптика выполнена в виде узких светодиодных модулей. Корма привлекает внимание необычным рисунком задних фонарей, внутри которых угадываются очертания молний. Наружные зеркала закреплены на удлиненных кронштейнах, благодаря чему передняя полусфера просматривается лучше, а дверные ручки частично утоплены в поверхность кузова.

Точные размеры машины компания пока официально не анонсировала. Судя по данным, ранее циркулировавшим в отраслевых источниках, длина автомобиля окажется в районе 4,2 метра, а расстояние между осями — около 2,62 метра. Отдельный акцент сделан на возможности адаптировать машину под вкусы конкретного владельца. Производитель намерен предложить полноценный заводской комплекс кастомизации, охватывающий оформление как наружной части, так и внутреннего пространства.

Архитектура салона построена по принципу, который в компании описывают термином Starship Cockpit, то есть «кабина звездолета». Главный визуальный элемент — объемный сенсорный экран в центре передней панели. Любопытной деталью стала откидная крышка, прикрывающая клавишу запуска силового агрегата: такое решение отсылает к приборному оснащению боевых самолетов. При этом значительная часть внутренних узлов заимствована у моделей C5 и C7, что говорит о курсе бренда на общую техническую платформу в рамках семейства.

Сведения о начинке автомобиля производитель пока придерживает. Но предполагается, что в самом Китае кроссовер предстанет сразу в нескольких вариантах — с ДВС, в гибридной версии и в качестве электромобиля. Зарубежные рынки, и в первую очередь Россия, скорее всего, увидят автомобиль с бензиновым турбоагрегатом рабочим объемом 1,5 литра.