Li Auto презентовал на Пекинском автосалоне-2026 кроссовер L9 Livis

Компания Li Auto/Lixiang провела мировую премьеру нового полноразмерного кроссовера L9 Livis в рамках первого дня Пекинского международного автосалона. Его позиционируют как флагманскую модель, а заодно — как первую в отрасли серийную машину, созданную в соответствии с концепцией «воплощенного интеллекта».

Продажи новинки на домашнем рынке начнутся через три недели

Габаритная длина новинки составляет 5255 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1810 мм при колесной базе 3125 мм. L9 Livis приводится в движение гибридной силовой установкой, включающей новый 1,5-литровый мотор-генератор и тяговую батарею емкостью 72,7 кВт·ч. Запас хода на чистом электротяге достигает 420 км по циклу CLTC, а общий — превышает 1500 км. Расход топлива в смешанном цикле зафиксирован на уровне 6,3 л/100 км.

Что новинка может предложить покупателю, помимо «независимых» электромоторов на каждом колесе? Например, активную подвеску. Кстати, производитель отдельно отмечает функцию подъема кузова без использования домкрата. Управление шасси реализовано по схеме drive-by-wire с задними подруливающими колесами и электрическими тормозными механизмами EMB.

Вычислительная платформа L9 Livis базируется на двух фирменных 5-нм чипах Mach 100. Совокупная производительность системы составляет 2560 TOPS. Для ориентации в пространстве используются 4 лидара. В оснащение также включены полускрытые дверные ручки с защитой от защемления и лазерной системой предупреждения столкновений при открывании.

Как предполагается, продажи Li Auto L9 Livis стартуют на домашнем рынке 15 мая. А потом полноразмерный кроссовер наверняка доберется и до российского рынка — как минимум по «серым» схемам.