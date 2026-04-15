Китайский премиум с пробегом как сознательный выбор: что важно знать при покупке

Сегодня премиальные бренды из Поднебесной широко представлены в России — это касается не только новых машин, но и вторичного рынка. Начальник отдела подержанных автомобилей «Панавто» Игорь Роганов рассказал порталу «АвтоВзгляд», что важно иметь в виду при покупке китайских моделей с пробегом в премиум-сегменте.

За последние несколько лет китайские бренды укрепили позиции на рынке, в том числе в категории автомобилей с пробегом. За прошлый год продажи в этом сегменте значительно выросли — на 44%. Повышенный интерес к китайским маркам не уникальное явление — аналогичная динамика наблюдалась у японских брендов в начале 1990-х и у корейских в середине 2010-х.

Причина в естественной закономерности: чем больше машин конкретной марки продается, тем больше их со временем появляется на вторичном рынке. Так, например, Lixiang, став в 2025 году лидером в своем сегменте в категории новых автомобилей, показал значительный рост на рынке авто с пробегом.

Отношение россиян к «чайнакарам» также заметно изменилось — в том числе в премиальном сегменте. Если раньше их рассматривали со скепсисом, то сегодня все чаще выбирают сознательно, сравнивая с привычными брендами на равных. Покупателей привлекает сочетание актуального дизайна, современных технологий и высокого качества отделки салона.

На «вторичке» дополнительным аргументом становится и то, что авто из КНР в среднем моложе и имеют меньший пробег, чем многие конкуренты. Среди марок из Европы и ряда азиатских стран заметная часть предложений — это машины в возрасте 10 лет и старше: на это повлияли и уход части брендов в 2022 году, и общее старение автопарка в России.

Поэтому подержанные китайские модели все чаще воспринимаются как возможность найти автомобиль с минимальным износом — такие варианты на рынке всегда очень востребованы. Но на что обращать внимание при покупке?

На вторичном рынке автомобиль можно приобрести двумя способами: у частного продавца или у официального дилера. Во втором случае компания берет на себя проверку автомобиля и документации, а также юридическую подготовку к сделке. При покупке напрямую у продавца ключевая задача покупателя — минимизировать риски и как можно точнее определить состояние автомобиля. В отличие от сделки с дилером, здесь ответственность за проверку машины практически полностью лежит на будущем владельце авто.

Во-первых, необходимо посмотреть все документы — ПТС, СТС, паспорт продавца, актуальность регистрации. Дополнительно нужно проверить наличие залогов и арестов. Это особенно важно, если изначально автомобиль мог приобретаться в кредит. В случае с любыми импортными машинами имеет смысл посмотреть и на таможенную декларацию. Если при ввозе использовались «серые» схемы или документы оформлены некорректно, в будущем это может привести к доначислению платежей.

Во-вторых, требуется запросить сервисную историю: регулярность ТО, обращения в сервис, периодичность замены расходников и узлов. Отсутствие подтвержденного обслуживания может говорить о том, что автомобиль был не только ввезен «в серую», но и обслуживался не у официального дилера. Нередко это повышает риск скрытых дефектов, которые в салоне могли бы легко устранить по гарантии.

В-третьих, важно оценить техническое состояние ТС. Во время тест-драйва нужно следить за плавностью хода, реакцией педалей газа и тормозов, работой трансмиссии — любые рывки и посторонние шумы могут указывать на износ деталей. Кузов надо проверить на наличие сколов, следов перекраски или коррозии, а электронику — на корректность работы. У китайских автомобилей премиум-класса неисправности встречаются редко, но у моделей старше 2020 года возможны ошибки в работе автоматического климат-контроля и сбои в электронике при низких температурах.