Chery показала на Пекинском автосалоне-2026 сразу два новых седана Arrizo

Компания Chery провела на Пекинском международном автосалоне премьеру двух концептуальных седанов B-класса: Arrizo S и Arrizo X. Обе модели демонстрируют развитие дизайнерского и технологического направления одноименного семейства, хотя имеют разный «рыночный» статус, передает с китайской выставки корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Оба — пока в статусе концепта

Первая четырехдверка — Arrizo S — позиционируется как «спортивный седан». Она оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 260 л.с. и крутящим моментом 400 Н·м. В оснащение включены электронно-управляемая подвеска CDC и система помощи водителю Falcon с поддержкой движения по шоссе и в городе.

Компьютер базируется на высокопроизводительном чипе, доступно голосовое управление. Дизайн экстерьера выполнен в стилистике «ветряной скульптуры», применены полуутопленные дверные ручки. Стоит отметить, что в Chery подтвердили планы по запуску Arrizo S в серийное производство до конца текущего года. Но речи о России, разумеется, пока не идет.

Вторая представленная модель, то есть Arrizo X, это «семейный седан будущего». Концепт построен на философии дизайна «высшая добродетель подобна воде» и отличается рекордно низким коэффициентом аэродинамического сопротивления — 0,196.

Под капотом установлен турбодвигатель семейства Kunpeng Power, он трудится в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач собственной разработки Chery. Эта четырехдверка тоже оснащена подвеской CDC с функцией активного сканирования дороги, системой помощи водителю уровня 2++ Falcon 700 и аудиосистемой «Boya Sound» с 23 динамиками.

И остается лишь добавить, что информация о возможных сроках запуска Arrizo X в серию пока не раскрывается. Не исключено, что этот седан так и останется в истории китайской марки в статусе шоу-кара.