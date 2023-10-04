В экстремальных условиях: тест-драйв седана Chery Arrizo 8

«Восьмерку», появившуюся на российском рынке в конце июня этого года, журналисты немедленно окрестили «убийцей» Toyota Camry и Kia K5. Что, особенно учитывая реалии текущего момента, преувеличением совсем не казалось. Зачетная внешность — стильно, элегантно и даже изысканно — выгодно отличает «китаянку» от той же «японки». «Кореец», правда, в этом смысле Arrizo 8 не уступает, хотя (при всем моем личном уважении к бренду) за три года присутствия на рынке уже подрастерял все прелести новизны.

Что касается интерьера, то и тут потенциальный «киллер» привычных и хорошо зарекомендовавших себя аналогов оказался на высоте. Качественные (если не сказать — премиальные) материалы отделки, продуманная эргономика пассажирского пространства (по ощущению, простора на заднем диване куда больше, чем у упомянутых одноклассников, да и «авиационные» подголовники с боковой поддержкой дорогого стоят) и рабочего места водителя.

Ну и по технической части тут все — okay. Автомобиль вооружен 1,6-литровым TDGI, откровенно радующим мощностью в 186 «лошадок» с максимальным крутящим моментом 275 Нм в реально широком диапазоне от 2000 до 4000 об/мин. В паре с ним работает 7-ступенчатый «робот». Что касается подвесок, то тут привычная и проверенная временем классика — спереди McPherson, сзади — «многорычажка». И забегая вперед скажу, что даже в режиме экстремального вождения автомобиль действительно очень неплохо рулится, не расстраивает настройками подвески и успокаивает вменяемыми тормозами.