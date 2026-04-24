Флагманский кроссовер BYD Sealion 08 дебютировал на Пекинском автосалоне-2026

Габариты автомобиля составляют 5115 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1800 мм в высоту при колесной базе 3030 мм. Салон предлагается в двух вариантах компоновки: на пять или шесть мест .
Кроссовер будет доступен как в версии с чисто электрической силовой установкой, так и в модификации с подключаемым гибридным приводом. Первая предлагает пару электродвигателей суммарной мощностью около 650 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за пять секунд.
Автомобиль может похвастать наличием 800-вольтовой архитектуры и литий-железо-фосфатной батареи Blade второго поколения, которая поддерживает технологию ультрабыстрой зарядки и обеспечивает запас хода до 900 км по китайскому циклу CLTC. Для повышения маневренности кроссовер оснащен системой подруливания задних колес. В список оборудования также входят двухкамерная пневматическая подвеска и продвинутая система помощи водителю на базе лидара.
Остается лишь напомнить, что BYD официально в России не представлена, а потому приобрести флагманский кроссовер Sealion 08 можно будет исключительно по «серым» каналам.