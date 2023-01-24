Разрыв баяна: тест-драйв китайского седана BYD Han

Пятиметровый флагман модельного ряда BYD часто путают с немецкими машинами. И правда: спереди он чем-то напоминает Audi, а сзади — Porsche. Немудрено, ведь главный дизайнер долго работал в структуре концерна Volkswagen.
Модель нарекли «Хан» в честь одной из древних китайских династий. Во время ее мудрого правления изобрели бумагу, сейсмограф, разводной ключ, тачку и другие полезные в хозяйстве вещи. Вот поэтому благодарные потомки и разместили по бортам и на 19-дюймовых литых дисках династийные иероглифы.
ИННОВАЦИОННЫЕ «ПОТРОХА»
«Четырехдверка» базируется на платформе DM3 собственной разработки. Она «заточена» под выпуск как гибридов, так и чистых электромобилей. Поэтому тяговый аккумулятор под полом размещен довольно компактно, а силовые кабели прикрыты мощной стальной защитой. Вот только топливные трубки, проходящие через левый борт, открыты всем ветрам. Да и дорожный просвет низковат. Если машина «сядет» батареей на сугроб, то сдвинуть ее будет тяжело.
Если говорить про подвеску, то она практически копирует схему Toyota Camry. Спереди видны мощные поворотные кулаки — такие и кроссоверу подойдут. Сзади — многорычажка, в которой нужно обратить внимание на нижние сайлендблоки. В «Кэмри» они первыми изнашиваются от нагрузок. У «китайца» может быть такая же история.
Гибридная система DM-I сделана по образцу различных решений Mitsubishi и Honda. Она функционирует как в последовательном, так и в параллельном режиме. Для этого электромотор и вариатор объединили в единый блок.
Под капотом новинки стоит 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 139 сил. Большую часть времени он заглушен, либо работает как генератор для подзарядки тяговой батареи. А та, в свою очередь, питает электродвигатель на 197 «лошадей». Привод у этого экземпляра передний. Но есть и полноприводные варианты с суммарной отдачей силовой установки в 415 л. с.
«Запитывают» BYD Han от розетки. И как электрокар он может проехать почти 250 километров. А запас хода с полным баком и заряженной АКБ — 1300 км. При этом средний расход бензина — 4,2 литра на 100 км.
«ЗАКОСИТЬ» ПОД ИМПЕРАТОРА
Ручка двери приветственно выдвигается и приглашает меня в салон. С качеством — никаких проблем. На центральной консоли — приятное на ощупь шершавое покрытие. Оно называется «кожа дракона». В общем, с японскими и корейскими автомобилями этот «китаец» уже поспорит.
Кстати, кресла могут быть как по типу ковшей с интегрированными в них подголовниками, так и традиционные. А у передних есть обогрев, вентиляция и электрорегулировки.
В центре — поворотный дисплей производства Huawei. «Софт» у него просто «летает». Но огромный экран с непривычки отвлекает от дороги. Несколько раз ловил себя на мысли, что смотрю не вперед, а в него.
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
«Бужу» кнопкой силовой агрегат и выкатываюсь на дорогу. Разгон довольно бодрый. При нажатии педали газа машина может «выстрелить», но она же солидная, потому гонять неприлично. Гораздо лучше передвигаться не торопясь. Так чувствуется комфорт, а пружинная подвеска мягко сглаживает неровности. Единственное нарекание — в салоне слышен весь шум от дороги, и особенно — шорох шин и камни, барабанящие по аркам. Паразитные звуки настойчиво «продираются» сквозь шумоизоляцию. Что же делать?
В обычных машинах увеличивают громкость акустики и расслабляются. А у BYD Han для этого есть штатная система караоке! И микрофон к ней прилагается (лежит в багажнике). Так что можно спеть что-нибудь веселое.
Оглядываюсь на задний ряд. Диван обтянут кожей и отформатирован под двоих: третьему седоку уже некомфортно. В ногах места много, а вот над головой — не очень. Рослые люди будут задевать прической за обивку потолка. Нужно садиться глубже. Кстати, в некоторых комплектациях у разрезных спинок есть электроприводы. В моем варианте их нет. В наличии лишь довольно узкий лючок для длинномеров.
ДАЙТЕ ВРЕМЯ
После того, как порвал виртуальный баян и сорвал реальный голос, пришло осознание того, что китайцы действительно сделали BYD Han премиальным автомобилем. Он неплохо скомпонован по технической части. А салон не уступит тому, что предлагает Lexus, да и список опций богат. Есть адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе DiPilot, функция распознавания дорожных знаков, трехзонный климат, камеры кругового обзора и другое оборудование.
Но и цена внушает. Вот эта, не самая богатая, версия стоит 5 000 000 рублей. На уровне лучших немецких машин, пусть и подержанных. Но дайте азиатам еще лет пять и они уже уйдут в отрыв. Во всяком случае, BYD Han заставил меня поверить в это.