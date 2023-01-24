Разрыв баяна: тест-драйв китайского седана BYD Han

Пятиметровый флагман модельного ряда BYD часто путают с немецкими машинами. И правда: спереди он чем-то напоминает Audi, а сзади — Porsche. Немудрено, ведь главный дизайнер долго работал в структуре концерна Volkswagen.

Модель нарекли «Хан» в честь одной из древних китайских династий. Во время ее мудрого правления изобрели бумагу, сейсмограф, разводной ключ, тачку и другие полезные в хозяйстве вещи. Вот поэтому благодарные потомки и разместили по бортам и на 19-дюймовых литых дисках династийные иероглифы.