BAIC показал на Пекинском автосалоне «тактический» внедорожник Beijing 81

Компания BAIC провела на Пекинском международном автосалоне премьеру рамного Beijing 81. Этот вездеход позиционируется как первый китайский автомобиль в классе «тактических квадратных внедорожников», сочитающих в себе военную эстетику с гибридной силовой установкой, передает из китайской столицы корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Длина BAIC Beijing 81 составляет 4850 мм, ширина — 2050 мм, а высота — 1975 мм при колесной базе 2810 мм. Кузов выполнен в подчеркнуто угловатом стиле с круглой светодиодной оптикой и решеткой радиатора в форме кирпичной кладки. Дверные ручки — полностью механические, пистолетного типа, что обеспечивает их работоспособность при отключении электропитания. Салон оформлен в стиле тактической механической эстетики и предлагает шестиместную компоновку по схеме 4+2 с возможностью складывания третьего ряда в ровный пол.

Beijing 81 оснащается последовательной гибридной силовой установкой EREV: двигатель внутреннего сгорания выполняет функцию генератора, а привод на обе оси обеспечивают два электромотора. В трансмиссии заявлены три блокировки дифференциалов. Помимо прочего, дебютант может похвастать рамой с независимой подвеской.

Прием предварительных заказов на версию Veteran Launch Edition открыли в Китае 24 апреля — то есть в день премьеры. Стоимость машины, по данным местных СМИ, составляет от 200 до 250 тысяч юаней. Что же до полноценного старта продаж, то он запланирован на 1 августа.