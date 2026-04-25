BAIC показал на Пекинском автосалоне «тактический» внедорожник Beijing 81

Производитель уже открыл прием предварительных заказов

Компания BAIC провела на Пекинском международном автосалоне премьеру рамного Beijing 81. Этот вездеход позиционируется как первый китайский автомобиль в классе «тактических квадратных внедорожников», сочитающих в себе военную эстетику с гибридной силовой установкой, передает из китайской столицы корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Автор
Кристина Извекова

Изображение BAIC показал на Пекинском автосалоне «тактический» внедорожник Beijing 81

Длина BAIC Beijing 81 составляет 4850 мм, ширина — 2050 мм, а высота — 1975 мм при колесной базе 2810 мм. Кузов выполнен в подчеркнуто угловатом стиле с круглой светодиодной оптикой и решеткой радиатора в форме кирпичной кладки. Дверные ручки — полностью механические, пистолетного типа, что обеспечивает их работоспособность при отключении электропитания. Салон оформлен в стиле тактической механической эстетики и предлагает шестиместную компоновку по схеме 4+2 с возможностью складывания третьего ряда в ровный пол.

Beijing 81 оснащается последовательной гибридной силовой установкой EREV: двигатель внутреннего сгорания выполняет функцию генератора, а привод на обе оси обеспечивают два электромотора. В трансмиссии заявлены три блокировки дифференциалов. Помимо прочего, дебютант может похвастать рамой с независимой подвеской.

Прием предварительных заказов на версию Veteran Launch Edition открыли в Китае 24 апреля — то есть в день премьеры. Стоимость машины, по данным местных СМИ, составляет от 200 до 250 тысяч юаней. Что же до полноценного старта продаж, то он запланирован на 1 августа.

