Китайский ковбой: тест-драйв внедорожника BAIC BJ40

Собираемый на калининградском «Автоторе» BAIC BJ40 ( настоящий рамный «проходимец», между прочим) умеет радовать водителя не только на бездорожье, но и на асфальте. Пожалуй, это самый лучший на сегодняшний день аналог культового американского «ковбоя» — Jeep Wrangler.

«Штука прикольная, но не практичная» — так охарактеризовал BAIC BJ40 мой сосед по подъезду, облазив вдоль и поперек салон внедорожника, не забыв при этом заглянуть ему под днище. Пассаж про непрактичность мне не понять: я до сих пор не удосужился отрастить такого же мощного как у соседа пивного брюха. Не удивительно, что оно у него жестко уперлось в почти вертикально расположенное рулевое колесо BJ40 при отодвинутом до упора назад водительском кресле.

А вот с первой частью фразы — про «прикольный» — я согласен полностью. BAIC BJ40 — первая в моей практике китайская машина, на которой ездить, что называется, «по фану». Он легко может доставить вас на работу, а ваше семейство на дачу — не вопрос. Но куда лучше у него получается просто дарить водителю удовольствие от вождения по любым дорогам и направлениям.

Короче: у китайцев получилось сделать не просто очень добротный косплей на Jeep Wrangler, но и вдохнуть в свое детище сам дух, эмоциональную волну, которую излучает «американец» — тот самый «фан», за который его любят владельцы, прощая все недостатки.

Внешне BJ40 не менее брутален чем американский прототип: «квадратные» формы, нарочито торчащие петли дверей и головки болтов, крепящих элементы кузова. Присутствует и фирменный жесткий «бабах», который необходимо изобразить если хочешь, чтобы дверь захлопнулась до конца. Красота! Только еще лучше: «морда» у китайской версии, благодаря оригинальной светодиодной оптике, смотрится поинтересней, чем у «исходника».

Правда, у BJ40 нет wranglerовских выдающихся бамперов: таранить возникающую на пути растительность владелец BAIC вряд ли решится — жаль передок. Однако кое-что внедорожное в скромных бамперах «сороковки» все-таки присутствует. Это буксирные петли. За них вполне можно зацепить трос и, например, выдернуть из грязюки застрявшую легковушку коллеги.

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Салон BJ40 — забавный сплав современной моды на тачскрины и дисплеи с дизайном в стиле ретро. Перед водителем тут располагается цифровая «приборка», где красуются спидометр и тахометр, в компанию которым можно вывести данные о крене кузова, текущей высоте над уровнем моря, положении колес и прочую внедорожную «цифирь». Это не считая банальных показателей расхода топлива и километража пробега.

Джойстик 8-ступенчатой АКП (с режимом ручного переключения передач) тоже выглядит вполне современно. Зато на «ретро» намекают кругляши воздуховодов двухзонного «климата», а также кнопка запуска мотора посреди центральной консоли. Вокруг нее — диск выбора режима работы трансмиссии: тут жестко подключаемый «передок», то есть по асфальту можно ездить только на заднем приводе. Внедорожная классика!

В голове центральной консоли тачскрин мультимедийной системы. Рулевое колесо регулируется только по высоте. Поэтому особо широким гражданам тут может быть не очень комфортно. Салон гигантскими размерами не блещет, но автор этих строк (180 см роста) не почувствовал и намека на тесноту: даже сам за собой на заднем диване без проблем устроился. Для склонных к клаустрофобии особей BJ40 предлагает чисто «рэнглеровскую» опцию: съемную крышу! Убрать ее часть, располагающуюся над передними креслами, проще всего — достаточно отщелкнуть спецзамки.

А для демонтажа задней части крыши придется использовать гаечные ключи. После этого над головами обитателей салона остается лишь каркас безопасности: самое то, чтобы прохватить по пляжу или забраться по дороге в горы подальше от сочинского «человейника», например. Типичный «рэнглер по-китайски», в общем.

Вопросы вызвал разве что «органайзер» в багажнике. Его массивные стенки и крышка съедают гигантскую часть и так не особо великого полезного объема. Однако по здравом размышлении стало понятно: так сделано специально, чтобы при снятой крыше можно было стоять на этом «ящике» без опасений, что в него провалишься.

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Но самый смак BAIC BJ40 — его ходовые умения. В совсем уж суровую грязюку на нем соваться не стоит — тут нет межосевой блокировки. Но будьте уверены: везде, где хватит его 220 мм клиренса и он не вывесит пару колес, машинка пройдет играючи! Особо порадовало другое. Обычно рамные вездеходы ведут себя на асфальте нервно, а на высоких скоростях еще и неуверенно. На BJ40 можно отжигать и на асфальте!

Понятно, что управляемости седана от него не добиться: все-таки конструкция подвески тут подразумевает большие ходы колес, а широкая внедорожная резина и не особо большое межосевое расстояние (2745 мм) отточенных реакций на шевеления руля не предполагают. Но! При всем при этом по трассе машинка идет на удивление четко, без рысканий и требует легкого подруливания лишь на колеях в асфальте.

В резких поворотах в склонности к кренам автомобиль не замечен, траекторию держит хорошо. Причем знание, что под тобой заднеприводный аппарат с 218-сильным бензиновым турбомотором и работающей как часики автоматической КП от ZF регулярно подзуживает отчебучить что-нибудь этакое — с заносом кормы и песком-камнями из-под колес...

Агрегат удивил несвойственной большинству современных «китайцев» тишиной на ходу от колесных арок. Хотя обута машина была в достаточно зубастенькую всесезонную резину Cooper Discoverer ATS. Лишь на скоростях заметно выше 120 км/ч в салоне начинают ощущаться аэродинамические шумы. Но так и должно быть: кузов-то «квадратичный», на аэродинамику плюющий...

Так сложилось, что в процессе тест-драйва BAIC BJ40 мне несколько раз приходилось мотаться по МКАД. Где как раз сейчас тотально меняют асфальт, сдирая верхний его слой. Так вот: ехать как ни в чем ни бывало свои нештрафуемые 119 км/ч что по новенькому еще угольно-черному дорожному покрытию, что по «гребенке» и ухабам, оставшимся после недавнего прохода дорожных фрез — родная стихия BJ40.

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Фокус в том, что он легко и непринужденно глотает все эти неровности, позволяя водителю весело «унижать» всех остальных соседей по потоку, вынужденных плестись не выше 60-70 км/ч из-за тряски и боязни за сохранность подвески своих красивых кроссоверов и мощных седанов-хетчбэков.

Даже владельцы УАЗов находятся в таких же скоростных рамках на подобных останках дорожного покрытия. Поскольку краса и гордость российского автопрома в таких условиях демонстрирует неукротимую склонность к прыжкам и козлению, а также дурную управляемость. А BJ40 тут как рыба в воде. За это даже толстяк-водитель просто обязан простить «китайскому рэнглеру» все личные обидки.

Чтобы описать динамические возможности этого внедорожника скажу, что желание узнать его паспортные «секунды до 100 км/ч» у меня возникло лишь после окончания тест-драйва. «Мощщи» и тяги силовых агрегатов лично мне хватало всегда. Тандем «мотор-коробка» демонстрирует отличную слаженность работы и очень бодрый разгон практически в любых городских ситуациях. А потом я прочитал в «мануале» BAIC BJ40 про его паспортные 10,8 секунд «до сотни». И здорово удивился: парадоксальным образом ощущения вопили о гораздо лучшей динамике...

В заключение необходимо сказать о ценах. Прайс-лист BJ40 не блещет разбросом позиций. Машину можно приобрести в диапазоне от 4,35 млн. до 4,5 млн. рублей. Причем за 4,4 млн. продают версию с дизельным 162-сильным силовым агрегатом — вообще то, что нужно для бездорожья! Поверьте, по нынешним временам это отнюдь не дорого: новый Jeep Wrangler у нас сейчас продают не дешевле 8-9 млн. рублей. А других моделей, способных доставить водителю такие эмоции как эти двое, на российском рынке физически нет.