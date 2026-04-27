BAW готовит к выходу на российский рынок гибридный 212 T02

Китайская марка BAW раскрыла подробности о своей перспективной модели — рамном внедорожнике 212 T02, который должен пополнить модельный ряд бренда и в России, но не раньше чем в 2027 году.

Мировая премьера автомобиля состоялась на автосалоне в Пекине, где он был представлен под названием Expedition Platform-X. В серийное производство модель пойдет уже под индексом 212 T02 и займет в линейке бренда ступень выше нынешнего флагмана — 212 T01.

Сердцем нового внедорожника стала параллельная гибридная установка. В нее входят бензиновый двигатель объемом два литра и электромотор, а суммарная отдача системы достигает 422 лошадиных сил при крутящем моменте в 700 Нм. Тяговая батарея емкостью 36,7 кВт·ч позволяет проехать до 100 километров исключительно на электротяге, что делает машину пригодной не только для дальних путешествий, но и для повседневных городских поездок без расхода топлива. При этом полные данные о суммарном запасе хода и динамических показателях производитель пока придерживает.

Габариты автомобиля соответствуют его статусу полноразмерного SUV: длина составляет 5090 мм, ширина — 2038 мм, высота — 1945 мм, а колесная база растянута до 2950 мм. Внедорожный потенциал подкреплен способностью преодолевать брод глубиной до 850 мм. На колесах установлены шины Tesche Tires Ridge Blade X/T размерности LT285/55 R18, ориентированные на эксплуатацию в сложных дорожных условиях.

Модель построена на принципиально новой платформе и получила полностью оригинальный кузов, в облике которого дизайнеры обыграли черты легендарных предшественников марки. В салоне обращает на себя внимание необычная деталь — рулевое колесо овальной формы.

Параллельно с подготовкой 212 T02 к выходу на рынок BAW активно расширяет российский модельный ряд. Уже в этом году у дилеров появится дизельная версия 212 T01 с рекомендованной ценой 4 659 000 рублей. Для сравнения, бензиновый 212 T01, который можно приобрести прямо сейчас, оценен в 4 399 000 рублей. Следующим пополнением должен стать пикап P01.

Напомним, что кроме расширения своей дилерской сети в РФ, китайский производитель рассматривает и более глубокую интеграцию в отечественный автомобильный рынок — в планах марки наладить локальное производство на одной из отечественных площадок. Однако конкретный завод, на котором будет собираться продукция BAW, в компании пока не называют, сообщает «Российская газета».