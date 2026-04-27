Не все модели Hongqi, представленные на Пекинском автосалоне-2026, доедут до РФ

Премиальная китайская марка Hongqi, чье название переводится как «Красное знамя», использовала площадку международного автосалона Auto China-2026 для громкой заявки о своих глобальных амбициях. Бренд не только обнародовал обновленную стратегию выхода на зарубежные рынки, но и впервые продемонстрировал линейку внедорожников, разработанных специально для продаж вне КНР. Но не все они появятся в России.

Философия марки, озвученная генеральным менеджером компании China FAW Group Import & Export Co., Ltd. господином Сяо Сяо, уместилась в емкую формулу — «Формируя мобильность для вашего мира». За этим слоганом стоят три практических направления работы. Первое — создание автомобилей, изначально адаптированных под особенности конкретных рынков. Второе — формирование целостного люксового опыта на всех этапах общения клиента с маркой. Третье — выстраивание глобальной экосистемы совместного творчества с партнерами и потребителями.

Главным экспонатом стенда стала новая внедорожная линейка для экспортных рынков. В нее вошли модель Hongqi Offroad, кроссовер Hongqi Global SUV, флагманский электромобиль E-HS9 в праворульном исполнении, а также EHS5, представленный сразу в двух модификациях — с левым и правым рулем.

Подобный набор охватывает практически все сценарии эксплуатации: от серьезного бездорожья до повседневных городских поездок и деловых встреч. Принципиальная особенность новой продуктовой системы — синхронный выпуск леворульных и праворульных версий, параллельное развитие электрифицированных моделей и согласованная эволюция интеллектуальных систем. При этом новинки сохраняют восточную ДНК роскоши, характерную для Hongqi, но обогащают ее пониманием культурных особенностей и запросов покупателей в разных странах.

Стратегические ориентиры марки на ближайшие годы выглядят весьма амбициозно. К 2028 году Hongqi намерен присутствовать более чем в 110 странах и регионах мира, а сеть дилерских центров планируется расширить до более чем 650 точек продаж. Бренд намерен последовательно продвигать концепцию восточной роскоши на международной арене, претендуя на роль одного из законодателей мод в сегменте премиального передвижения.

Особое место в международной географии Hongqi занимает Россия. Марка работает на отечественном рынке уже почти три года и демонстрирует уверенную динамику. По итогам 2025 года российские продажи выросли более чем на 56% в сравнении с предыдущим годом, а доля бренда в премиальном сегменте достигла 10%. На сегодняшний день в России официально реализовано порядка 24 000 автомобилей Hongqi.

Линейка для российских покупателей включает восемь моделей. Бизнес-сегмент и представительский класс закрывают седаны H5 и H9. Кроссоверный ряд представлен моделями HS3, HS5 и HS7. Дополняют гамму спортивный лифтбэк H6, минивэн HQ9 и флагманский электромобиль E-HS9.

Что касается перспектив пополнения российского модельного ряда новинками с Пекинского автосалона-2026, ситуация неоднозначна. Учитывая международную экспансию марки и устойчиво высокий отечественный спрос на полноразмерные внедорожники, появление флагманского Hongqi Off-Road в России выглядит вполне реалистичным сценарием. А вот вывод остальных моделей, показанных на Auto China 2026, на российский рынок пока не запланирован.