Три года спустя: эксклюзивное интервью с исполнительным директором Hongqi в России

«Кто мы для них» и «Кто они для нас» — вопросы, которыми нередко задается каждый, наверное, российский автовладелец, размышляя над засильем китайских автостроителей в нашей стране. Подходят ли «чайнакары» российским дорогам, а менталитет российских водителей — «поднебесным» авто? Надолго ли пришли они к нам, или «стратегия Lifan» — норма для наших новых азиатских партнеров? Точных ответов, будем честны, не существует. Да и время сейчас уж больно изменчивое и зыбкое. Тем любопытнее было обсудить описанные проблемы с представителями самого ортодоксального китайского автобренда — Hongqi. На вопросы портала «АвтоВзгляд» ответил Иван Савельев, исполнительный директор официального дистрибьютора марки в России.

— Иван Владимирович, так можно ли называть марку «Красное знамя» или все-таки исключительно «Хончи»?

— Можно. Как и «Красный флаг»: оба иероглифа допускают такой перевод. Но на российском рынке прижилось название «Хончи». Когда мы выходили сюда почти три года назад (в мае будет юбилей), то сознательно выбрали это звучание — оригинальную китайскую фонетику выговорить правильно очень сложно.

— В России вообще очень любят спорить о правильном произношении китайских иероглифов, и особо бурно — по поводу всех этих «-си» и «-ши»...

— Не мы одни такие (улыбается). Но суть, конечно, в значении. «Красное знамя» — символ КНР, государственно значимое понятие. Для любого китайца в любой точке мира это не просто слова, а нечто очень важное. Hongqi — это в первую очередь нечто государственное.

Фото: Hongqi

— На мой взгляд, «Красное знамя» является самым узнаваемым и самым «читаемым» «поднебесным» автомобилем в России: и дизайн весьма специфический, очень авторский, и сам бренд, в отличие от множества других, сформированный — автомобиль китайской элиты. Но ко всему автопрому КНР в целом у нас в России сложилось довольно предвзятое мнение. Образ китайского автомобиля у моторизованных россиян на данный момент скорее все же негативный. Как вы думаете — на бренд «Хончи» это отношение распространяется?

— Мы действительно отличаемся от других китайских автопроизводителей — и визуально, и философией. Бренд был создан в далеком 1958-м как символ государства. А в 2018-м эта идея легла в основу новой концепции развития: компания реструктуризировалась и начала выпуск автомобилей нового поколения, доступных в свободной продаже.

Что касается предвзятого мнения... Я бы назвал это устойчивым нарративом: раз китайское — значит, не лучшее. Но технологии шагнули далеко вперед. Мир изменился, и к 2025 году, мне кажется, это приняли уже все. То, что сегодня производят серьезные компании в Китае, — это не просто мировой уровень, а зачастую и заданные тренды в технологиях и дизайне.

— Ну и что же в этом смысле вы скажете о «Хончи»: изменилось ли у россиян отношение к изделиям компании за три минувших года?

— Если честно, оно не менялось. Изначально, когда продукцию бренда завозили в РФ по схемам параллельного импорта, в первую очередь везли наш флагман — H9. И клиент сразу воспринимал Hongqi как нечто дорогое, премиальное, качественное, непохожее на других. За три года активной работы нам удалось это восприятие удержать и усилить. Мы расширили линейку до восьми моделей, и каждая из них в своем сегменте считывается именно так.

— Год назад в одном из интервью вы сказали, что в вашем портфеле очень большой флит-пакет. А кто сейчас основной клиент?

— Ситуация не поменялась кардинально. Нас по-прежнему выбирают корпоративные клиенты. Но за прошедший год появилось больше компаний, которые покупают машины именно в собственные парки — для сотрудников, менеджеров, руководителей. Не как коммерческий транспорт, а как имиджевый актив.

Почему это произошло сейчас? Любому бренду, чтобы попасть в корпоративный парк, нужно пройти длительное согласование. В 2023-м мы вышли официально, в 2024-м получили необходимые одобрения, а в 2025-м компании наконец начали закупать машины. Многие опасались, боялись, что бренд не оправдает ожиданий. Но сейчас мы видим рост.

Доля корпоративных продаж у нас остается высокой. Для премиум-сегмента нормой считается 25% плюс-минус, у нас же — ближе к 40%. Здесь сыграл роль и наш рывок в бизнес-такси, особенно с моделью H9. Европейские бренды ушли, парки нужно было обновлять, и альтернативы, кроме наших моделей, рынок не нашел.

— Соответствуют ли автомобили Hongqi требованиям, что были заложены в умы отечественных автолюбителей покинувшими Россию автопроизводителями?

— Главный вопрос любого потребителя — надежность. И доказать ее можно только временем и реальным пробегом. Самый интенсивный тест — такси. Сегодня многие наши машины прошли более 200 тысяч километров, некоторые перевалили за 300 тысяч. И все это без серьезных ремонтов, только плановое ТО. Владельцы таксопарков подтверждают: экономика с нашими автомобилями очень хорошая.

— Конкурентов своих в России назовете?

— Это те бренды, что выступают в премиальном сегменте. Назову Zeekr, Li Xiang, обязательно Voyah, потому что это локальное производство. Марка Aito официально представлена у нас на сегодняшний день. Есть и другие китайские компании такого же уровня, которые планируют заходить в РФ официально в ближайшее время. Например, высокотехнологичный HiPhi.

— В минувшем году вы планировали реализовать на просторах нашей Необъятной минимум 12 000 машин, но реализовали 11 253, чуть-чуть не дотянули до плана. Что не позволило?

— Мы считаем, что этот итог — серьезное достижение, ведь в 2025-м рынок, по сравнению с 2024-м, демонстрировал падение, местами — стагнацию. И на таком сложном фоне мы выполнили свой реалистичный прогноз, удержались в среднем диапазоне, при этом самый главный показатель для нас — планомерный рост. Прирост в 2025 году составил 56% по сравнению с предыдущим годом.

Дилерскую сеть активно развивали, при этом мы ориентированы строго на качественное развитие. У нас нет задачи открыть ДЦ в каждом городе. У нас есть задача обеспечить высочайшим уровнем качественного сервиса тысячи клиентов, которые приобрели наши автомобили. Мы внимательно выбираем партнеров с опытом в премиальном сегменте и хотим, чтобы бизнес с Hongqi был для них выгоден и рентабелен.

— Среди названных вами конкурентов в России не прозвучал Exeed, хотя еще пару лет назад продавцы позиционировали автомобили марки как замену Range Rover, BMW и так далее. В целом — почти ваша идеология.

— Неожиданный вопрос. Оценивать коллег — дело неблагодарное. Но ключевое отличие нашего бренда в другом. Мы начинали с топ-линейки, с машин для первых лиц — люксовых, с элементами ручной сборки. А уже от них шли к более доступным моделям. Большинство же китайских брендов двигались обратным путем: от масс-маркета вверх, начиняя простые машины опциями. Это наше кардинальное различие.

И второй момент: мы не гонимся за количеством. Мы, повторю, не стремимся открыть шоурумы в каждом городе. Мы развиваемся планомерно, избирательно, с теми партнерами и там, где бизнес будет рентабельным. Мы очень аккуратно работаем с дилерской сетью.

— Как считаете, выбор партнеров для бренда (в Москве это в основном дилерские центры Mercedes-Benz) не делает вас заложниками премиального образа? Не теряются ли ваши автомобили, и не теряют ли они своего клиента, стоя рядом с «трехлучевой звездой»? Расположись они в отдельном «домике», как того требовал тот же Exeed...

— Начинать на сложнейшем рынке 2022-2023 годов с нуля, да еще и с требованиями к эксклюзивной архитектуре — это была ошибка многих, кто не смог закрепиться. Мы пошли другим путем: выбирали готовые центры, которые не нужно кардинально переделывать. «Трехлучевые» дилеры оказались лучшими для презентации бренда с такой историей.

Что касается соседства... Клиенты премиум-класса — самые консервативные. Они могут позволить себе привезти ту машину, которой привыкли доверять. Наше присутствие рядом с привычным для них продуктом работает на нас: это сигнал, что мы здесь всерьез и надолго. Клиент видит качество сервиса, подменные автомобили — тот же спектр услуг, к которому он привык.

— Ну и о наболевшем — глобальной электрификации мирового автопрома, в которую активно включилась и ваша компания, включая ее российское подразделение. Но в нашем отечестве продажи электрокаров в прошлом году рухнули на 30% по сравнению с 2024-м, а после нынешней зимы явно упадут еще сильнее. Вам не кажется, что идея электромобиля она вот как-то пошатнулась?

— Лет пять назад в Китае произошел взрыв производства «электричек» просто потому, что они были доступнее бензиновых аналогов. За вменяемые деньги потребитель получал невероятную динамику. Но для России с ее расстояниями и морозами гибрид, безусловно, универсальнее. За рулем такого транспортного средства чувствуешь себя спокойнее. Однако и «чистые» электромобили нашли свою нишу. Самый комфортный, тяжелый, плавный и тихий автомобиль, который можно представить. Для тех, кто использует машину по маршруту «дом-офис-загород», его достаточно.

— Иными словами, Hongqi планирует пополнить свой модельный ряд теми самыми «чистыми» электрокарами?

— Важное уточнение: в России. И в Китае, и в Европе уже продается несколько электромоделей Hongqi. Мы же делаем акцент на бензиновые версии — у нас широкая линейка таких моторов. От электромобилей не отказываемся, они представлены, но сейчас принимаем решение, какую форму гибрида будем использовать. Технологий несколько, и на базе каждой электрической модели уже есть гибридная версия.

— Как вы думаете, прошлогодние пертурбации на китайском авторынке на России скажутся?

— Уже сказались. Снижение объемов производства и доходности некоторых брендов в Китае привело к нехватке самых ликвидных моделей у нас. Многие автопроизводители отказываются от развития бензиновых платформ, уходя в гибриды. У нас, к счастью, этого нет. Компания понимает: для северных регионов бензин по-прежнему актуален. Гибридная линейка у нас одна из самых современных, и мы будем ее расширять. Не замещать бензиновые авто, а именно расширять гибридное семейство.

— Какие-то доработки для российских условий ваши машины проходят?

— Серьезных конструктивных изменений не требуется: автомобили изначально проектируются под высокие мировые стандарты. Адаптация идет, но это русификация интерфейсов, обновление ПО, работа с обратной связью от дилеров. Это постоянный процесс.

— Печка?

— Печка теплая, греет хорошо.

— Таксисты с вами поспорят!

— Был момент, когда программное обеспечение «климата» в автоматическом режиме не давало того комфорта, который ожидался. Быстрым решением был переход в ручной режим. К текущему моменту прошло уже два или более обновления ПО, что стабилизировало работу климат-контроля.

— Я абсолютно не представляю, как можно с помощью электроники заставить печку дуть теплее. Как это происходит?

— Современный климат-контроль управляется электроникой. Когда вы ставите «автомат», софт сам распределяет потоки воздуха. Вот этот алгоритм в российских условиях и давал сбои. Если же вы вручную выставляете температуру, направление потока и скорость вентилятора — все работает идеально.

— А что касается дополнительной шумоизоляции, дополнительных увеличенных бачков омывателя? Ничего подобного не делается для Hongqi, официально завезенных в Россию?

— Бачок омывателя у нас пятилитровый — более чем достаточно. Плюс датчик уровня жидкости, так что врасплох его нехватка не застанет. А качественная шумоизоляция в премиальном сегменте заложена с завода.

— В прошлом году у свежеиспеченных владельцев «Красного знамени» возникли определенные проблемы с ГАИ: они не могли свои новые машины на учет поставить, поскольку, по мнению Госавтоинспекции, таблички под капотом были «кривыми» и «косыми». Автомобили отправляли на экспертизу, что не очень приглядно для премиального бренда. Чем закончилась эта история?

— Важно отметить, что все автомобили марки Hongqi, поступающие на рынок России, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. Это касается и размещения идентификационной таблички производителя, которое осуществляется в строгом соответствии с установленными нормами.

Но при этом надо учитывать, что в условиях насыщенности автомобильного рынка различными брендами, включая машины, ввозимые параллельным импортом, сотрудники ГИБДД проявляют повышенную осторожность и внимательность при проверке документов и технических характеристик транспортных средств. И такая бдительность — в интересах всех: и дистрибьютора, и владельца автомобиля.

В прошлом году мы столкнулись всего с несколькими десятками инцидентов, когда требовались дополнительные вводные для прохождения регистрации. Абсолютно все эти случаи были успешно разрешены в рабочем порядке. Каждый из них был на личном контроле у сотрудников представительства марки и дилера.

— Спасибо, искренне хотел услышать от вас именно эти слова. Ну а в целом для бренда Hongqi и всего китайского автопрома российский рынок — это некая проба пера перед стартом глобального экспорта продукции на мировые рынки, некий трамплин для развития или нечто большее?

— Для нас российский рынок — первый после китайского по объему продаж и по вовлеченности. Это не полигон, а серьезная арена. Витрина, если хотите.

— В каком смысле?

— В прямом: здесь идет жесткая конкуренция. Мы не просто выставили машины, мы реально работаем и соревнуемся и с брендами, которые покинули рынок, и с теми, кто остался. Российский покупатель за десятилетия стал экспертом международного уровня. Для нас это боевое крещение и проверка в реальных условиях.

— Как вы считаете: ваши коллеги из других китайских брендов созвучно думают?

— Однозначно, да. Потому что для тех компаний, что продают в России автомобили в больших объемах, имеют высокую долю прибыли, это, очевидно, существенно. Поэтому Россия для китайского автопрома — серьезный рынок, имеющий потенциал для роста в перспективе.

— Как у вас прошло начало года?

— Первые два месяца 2026 года показали хорошие цифры: +35% в январе и +56% по итогам февраля. Начало года было сложным для всех, рынок просел, но мы планомерно движемся не только к объемам, но и к доле. В прошлом году мы вышли на 1% от всего рынка. Если считать, что премиум-сегмент традиционно занимает 10% рынка, то 10% от премиума — это мы. В январе мы вошли в топ-20, заняв 19-е место.

— А знаете, это очень похоже на признание: у нас же в любой кризис растут продажи именно премиальных брендов. Выходит — под описание подходите. Тогда еще вопрос, ваше личное мнение интересно: вот вернутся корейцы и японцы, в каком-то виде американцы и европейцы чуть позже. Сможете на равных конкурировать с ними?

— Уверен, что сможем. И я сейчас говорю не только о нас. Есть бренды, которые уже изменили стереотипы. Российский клиент понял: соотношение цены, качества и оснащения у китайских марок ничуть не уступает тому, к чему мы привыкли. А возвращение ушедших — это вопрос не столько геополитики, сколько экономики. Вытеснить конкурентов из ниш, где китайские автомобили присутствуют плотно, будет крайне сложно.

— Финальный вопрос, золотая точка: прогнозы на нынешний год...

— Основная задача для Hongqi в 2026-м — консолидация нашего бизнеса.

— Прозвучало, как «щиты в землю» у Толкина.

— (Смеется) План по продажам — немногим более десяти тысяч автомобилей. Но главное — улучшить качество работы дилерской сети.

— Вы — первый реалист в моем списке в этом году.

— Нам важно довести бизнес до рентабельности и прибыльности. Чтобы все партнеры были довольны не только продуктом, но и стандартами бизнеса с Hongqi. Что касается рынка: ключевая ставка падает, инструменты для клиентов будут. Не думаю, что случится существенное проседание рынка. Предполагаю повторение результатов года минувшего.

— Ставка принята, спасибо.