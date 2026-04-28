Российский бренд Tenet расширяет линейку моделью T4L

Отечественный бренд Tenet, созданный в 2025 году в рамках партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, стремительно набирает обороты на отечественном рынке. По итогам первого квартала 2026 года в дилерскую сеть отгружено 29 500 автомобилей, причем более половины продаж приходится на кроссовер T7, ставший в феврале самым популярным SUV в России. Дилерская сеть марки охватывает свыше 97 городов и насчитывает 213 центров продаж и сервиса. Производство развернуто на калужском заводе холдинга «АГР» — бывшей площадке Volkswagen.

Новинка модельного ряда — Tenet T4L — представляет собой удлиненную версию кроссовера T4 со статусом самостоятельной модели. По сравнению с базовым автомобилем длина выросла на 186 мм, колесная база — на 40 мм, а высота увеличилась почти на 50 мм. Итоговые габариты составили 4506x1828x1701 мм при колесной базе 2650 мм. Багажный отсек прибавил 135 л, достигнув 475 литров, а при сложенных креслах второго ряда объем расширяется до 1500 л. Внешность освежили хромированные акценты в профиле авто, объединенные задние фонари и 18-дюймовые литые диски.

Интерьер построен вокруг цифровой зоны управления из трех экранов: сдвоенного основного дисплея с двумя секциями по 10,25 дюйма и отдельного 8-дюймового сенсорного блока климата. Водительское кресло получило электрорегулировки в шести направлениях, пассажирское — механические в четырех. В оснащение входят беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема из шести динамиков, двухзонный климат-контроль, полный «теплый пакет» с дистанционным запуском, камеры кругового обзора 360 градусов, парктроники, датчики дождя и света.

Под капотом расположен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. и моментом 210 Нм, работающий в паре с 6-ступенчатым преселективным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями, рассчитанным на момент до 260 Нм. Привод передний. Принципиальное отличие от T4 — независимая подвеска всех колес вместо торсионной балки сзади, что улучшает плавность хода и управляемость. Сертифицировано тягово-сцепное устройство для прицепа массой до 750 кг. Кузов проходит восковую обработку скрытых полостей, днище защищено антикоррозийным и шумоизоляционным составами.