Замах на миллион: Tenet хочет войти в топ-3 самых продаваемых марок в России

Еще летом минувшего года, когда в России стартовали официальные продажи нового отечественного автобренда Tenet — первым автомобилем марки стал кроссовер Т7, о нем знали единичные, без преувеличения, российские автолюбители. Но уже к январю 2026-го калужский завод производителя, коим выступает холдинг АГР, отгрузил дилерам 45 000 авто. Впечатляющий, согласитесь, результат на фоне стремительно падающих продаж других автостроителей. Однако всему есть объяснение и не всегда им является пресловутая рука рынка. Tenet — именно тот случай. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В спичах представителей Tenet, прозвучавших на первой отчетной конференции производителя, прошедшей намедни, звучали исключительно нотки. Мол, несмотря на суровость и волатильность рынка, реализации впечатляют, что соответствует действительности, а перспективы — вдохновляют.

Но сможет ли «Тенет» реально претендовать не только на серьезное соперничество с давно зарекомендовавшими себя на просторах нашей Необъятной конкурентами, но и на лидерство в сегменте SUV (а именно на выпуске кроссоверов и сосредотачивает свои усилия марка)? Для этого ей предстоит пройти еще немалый путь, преодолеть непростые, прямо скажем, препятствия и, самое главное, подтянуть локализацию, которая стала сегодня главной проблемой бренда. Но обо всем по порядку.

Илья Перминов, операционный директор Tenet, традиционно, начал доклад с вежливого перечисления трудностей, с которыми столкнулся авторынок в прошедшем году, а потом выложил на стол первый козырь: из 45 000 собранных автомобилей 33 500 — уже проданы. Причем в сентябре своих владельцев нашли — 2800 авто, в октябре — 8600, в ноябре — 9900, в декабре — 12 000. То есть спрос, как несложно заметить, идет по нарастающей.

Фото: avtovzglyad.ru

Любопытен и тот факт, что в корпоративные парки ушли лишь 5000 машин, то есть ключевой клиент бренда на сегодняшний день — частник. Поэтому первостепенной своей задачей «Тенет» считает модернизацию локомотива продаж — компактного кроссовера T4; работу над новым исполнением семейного Т8; расширение модельного ряда другими SUV (большой флагманский кроссовер T9 должен появиться в автосалонах в первом полугодии 2026-го) и даже, возможно, седана D-класса.

Планы хорошие, да вот беда — тот же Tenet T4 Минпромторг РФ исключил недавно из своей программы стимулирования спроса на новые авто, согласно которому многие граждане страны могут оформить льготный автокредит на «свежие» машины с 20-процентной скидкой. Не попала «четверка» и в знаменитый список указанного ведомства, разрежающий той или иной модели работать в такси. Поэтому ажиотажного спроса ни на нее, ни на другие «Тенеты» в ближайшее время не предвидится.

Причина — в недостаточном, по мнению чиновников, уровне локализации: на собираемых в Калуге ТС сейчас только выхлопная система, стекла, аккумуляторы и некоторое количество электроники российского производства. Поэтому много слов на конференции было сказано и про углубление локализации, которой, наверняка, в этом году будет уделено немало сил и внимания. Правда, дальнейшему развитию Tenet может помешать совсем не позитивный прогноз рынка, данный руководством компании.

Фото: avtovzglyad.ru

В выделенных топ-менеджерами стоп-факторах не только высокая ключевая ставка и традиционная инфляция, но и, что любопытно, еще и увеличение срока владения автомобилем гражданами до 7,5 лет. И действительно: россияне решили дольше ездить на уже имеющихся у них машинах. Почему — вопрос риторический. Кроме того, в «Тенет» согласны и с прогнозом коллег касательно автопродаж этого года: максимум 1,4 млн новых машин приобретут в России в 2026-м, что весьма печально.

Да, многие из этих ТС будут собраны в России — в том числе и на калужских конвейерах, но каким при этом будет ценообразование «новоиспеченных россиянок» и, повторим, пресловутый уровень их локализации? Ведь без попадания те самые списки Минпромторга реализовать наполеоновские планы, озвученный высоким «тенетовским» начальством будет непросто. А ведь по базовому сценарию Tenet планирует продать в 2026-м более 140 000 своих изделий, увеличив долю рынка аж до 10%. Что ж, замах, как говорится на миллион. Посмотрим, какой в итоге будет удар...