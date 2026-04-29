Дилеры рассказали, какие новинки Пекинского автосалона-2026 приедут в РФ

На Пекинском автосалоне-2026, который открылся в китайской столице 24 апреля, автопроизводители презентовали около 1500 машин. Из них почти 200 были совершенно новыми — мировыми или локальными премьерами. И часть в обозримом будущем появится, в том числе, на российском рынке.

В первую очередь нас ждут, конечно, «параллельные» новинки. Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов до РФ доберутся свеженькие BMW 5-й и 7-й серий, а также XM. Кроме того, появится возможность приобрести Lexus GX и ES (первый уже можно заказать), электрические Toyota BZ5 и BZ7, Volkswagen ID. Era 9X.

Впрочем, приедут в Россию и китайские новинки. В их числе, как сказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов, Lixiang L9 Livis, Aito M9, Zeekr 007, обновленный Avatr 12, Xiaomi SU7 и Geely Galaxy E8.

Добавим, что ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о кроссовере WEY V9X, который тоже справил премьеру на Пекинском автосалоне-2026. Уже подтверждено, что шестиместный SUV приедет в нашу в страну в четвертом квартале текущего года. Цены и комплектации представители Great Wall Motor раскроют позже, но технические характеристики уже известны.