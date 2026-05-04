Для российского рынка сертифицировали обновленный Changan Uni-V

В России успешно завершилась процедура сертификации китайского лифтбэка Changan Uni-V, пережившего рестайлинг. Основными особенностями новинки считаются двухлитровый мотор и переработанный дизайн. Производство пятидверки налажено в нашей стране.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», основываясь на мониторинге базы данных Росстандарта. По словам наших коллег, Uni-V уже обзавелся Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), позволяющим начать легальные массовые продажи модели на отечественном рынке.

Обрусевшего «китайца» сертифицировали не только в обновленном виде, но и с актуальной внешностью для России. Сборка налажена на калининградском заводе «Автотор». В моторную гамму включены бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, выдающие 181 л.с. и 235 л.с. Переключением передач должны заведовать 7-ступенчатый преселектив и 8-диапазонный «автомат».

Габариты модели — 4740 х 1838 х 1430 мм. Колесная база раскинулась на 2750 мм. В салоне появится новый разделительный тоннель, 14,6-дюймовый центральный тачскрин и 10,25-дюймовая приборная панель.

Остается сказать, что дебют модели запланирован на 20-е числа мая.