«Пап, смотри, какая заряженная!» — изумленно воскликнул мальчик лет шести-семи, показывая пальцем на мой тестовый Changan Uni-V. Изящный лифтбэк, окрашенный в «Ослепительный красный», и вправду выглядит сногсшибательно. Но что за вкус у этой китайской конфетки в броской обертке? Много ли в модели того самого «спорта», который так старательно впихивал в нее производитель? Стоит ли она, в конце концов, тех денег, что просят менеджеры в дилерских шоу-румах? Давайте разбираться.

Changan Uni-V — лифтбэк, сопоставимый по своим габаритам с последней Skoda Octavia — прибыл в нашу страну почти два года назад, в феврале 2023-го. И явно пришелся россиянам по нраву: в абсолютных цифрах его продажи, быть может, и невелики, но эти автомобили встречаются на дорогах и парковках часто. Так неужели тысячи покупателей, проголосовавших рублем за поднебесный комфорт-класс с претензией на спорт, очаровались одним лишь внешним видом?

Конечно, нет. Хотя надо отдать должное — дизайнеры справились с поставленной задачей блестяще. Changan Uni-V смотрится сочно, довольно мощно и дорого. Дороже, чем стоит на самом деле. Например, один мой знакомый-автолюбитель, разглядывая лифтбэк с неприкрытым восторгом, предположил, что его прайс уходит далеко за пять миллионов. И очень удивился, когда узнал, что аппетиты у бренда гораздо скромнее. Впрочем, о цене поговорим позже.

Сейчас же хотелось бы сказать еще пару слов об экстерьере. Упомянуть, что Changan Uni-V как «настоящий спорткар» располагает элегантным выдвижным спойлером. И выдвижными же ручками дверей — правда, не такими удобными и понятными, какими оснащен родственный седан Lamore. У четырехдверки все просто: нажимаешь на один край, чтобы подцепить другой. Тут схема вроде та же, но не покидает ощущение, будто непокорную и не шибко крепкую ручку вот-вот выломаешь.

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А вообще, рассказывая о Changan Uni-V, я бы употребила такое избитое в автомобильных контекстах выражение, как машина эгоиста. И это не упрек, а просто констатация факта. Во-первых, лифтбэк привлекает к себе очень много внимания. Кажется, его на дороге даже немного побаиваются, беспрекословно везде пропуская. Во-вторых, он не сильно лоялен к пассажирам второго ряда: покатая крыша не дает седокам с ростом от 180 см разместиться с комфортом.

А вот к организации кокпита не придраться. Закрываешь водительскую дверь, и сиденье заботливо пододвигается к рулевой колонке. На приборной панели — полный порядок, ничего лишнего. А в темное время суток — еще и безмятежный, невероятно романтичный фон с созвездием. Учитывая общий спортивный антураж — кресла-ковши, ярко-рыжие ремни, вставки и клавишу Super Race — выглядит немного странно, однако очаровательно.

Что особенно порадовало, так это горизонтальное расположение экрана мультимедийки (вкусовщина, но все же) и обилие физических кнопок — как в старые добрые! Кажется, за две недели эксплуатации Changan Uni-V я прикоснулась к тачскрину лишь однажды — чтобы «подружить» машину с телефоном. Все остальное время использовала исключительно клавиши, благо что отрегулировать климат-контроль с их помощью реально.

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Рассматривая фотографии, внимательный читатель наверняка заметит, что мультимедийная система Changan Uni-V использует для коммуникации китайский и английский языки. Возможно, глаз зацепится и за иероглифы, красующиеся на крышке багажника. Но не торопитесь делать выводы о безразличии или медлительности производителя: это — особенность конкретной тестовой машины. Дилеры торгуют нормальными лифтбэками, русифицированными.

Наверняка у вас возник вопрос и о красочной клавише Super Race, которую я вскользь уже упоминала. Нет, это не система закиси азота как в машинах из кинофраншизы «Форсаж», а всего лишь один из пяти режимов движения. Поднимается спойлер, отключается ESP, активируется «лаунч-контроль» (возможность, зажав одновременно педали газа и тормоза, раскрутить мотор и эффектно стартануть с места), меняется картинка на приборке. Забавная игрушка, короче говоря.

Раздавать огня вполне можно и без Super Race — в обычном «спорте». Changan Uni-V идет по свободной трассе бодро, не огорчая вялостью движка, беспорядочной работой коробки передач, невменяемой «рулежкой» или безответственностью тормозной системы. Этот «китаец» покладистый, энергичный, ловкий, предсказуемый. При том что и расход топлива у него адекватный: около восьми литров на сотню в смешанном цикле.

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Очень удобно, что Changan Uni-V «запоминает» последний режим: то есть после запуска мотора он подтягивает те настройки двигателя, коробки и рулевого управления, что были выбраны до выключения зажигания. Лично мне больше всего понравился пресет Smart, подстраивающийся под стиль вождения пилота. Хотя взаимодействовать с лифтбэком приятно всегда — вне зависимости от режима.

Но как бы то ни было, огрехов наш сегодняшний герой, конечно, не лишен. Скажем, «баранку» хотелось бы чуть-чуть острее, шумоизоляцию — лучше, а подвеску — мягче: даже незначительные дорожные неровности отдают в поясницу ощутимой «рябью». Впрочем, не исключаю, что дело не в настройках ходовой — в шинах. Тестовая машина была обута хоть и не в китайский «ноунейм», а в приличный Continental, однако — низкопрофильный.

Ну и кое-что по мелочи. Например, для спойлера на пятой двери дизайнеры Changan место нашли, а для люка в крыше — нет: предусмотрена только статичная панорамка. Капот удерживают не пневмоупоры, а обычная «кочерга». Поскупились и на USB-порты для задних пассажиров: слот на консоли лишь один. С другой стороны, одним «гнездом» довольствуются и седоки в Lamore, который вроде как считается представителем другого, более высокого D-класса.

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Но даже несмотря на эти, в общем-то, несущественные недоработки, которые легко устраняются во время фейслифтингов и рестайлингов, я с чистой совестью назову Changan Uni-V удачной моделью. Главным образом потому, что он вызывает куда больше положительных эмоций, нежели отрицательных. И во время движения, и даже после выключения зажигания. Уйти с парковки, не оглянувшись минимум три раза, невозможно — настолько этот лифтбэк хорош собой.

К тому же он по-своему уникален. Сегмент псевдоспортивных гражданских машин никогда не пестрил в России разнообразием, а после событий февраля 2022-го так и вовсе схлопнулся. Но сегодня таких моделей у нас целых две, если брать исключительно массовые (не премиальные) и «официальные» иномарки: Changan Uni-V и Omoda S5 GT. И первый, на мой взгляд, интереснее — как по субъективным ощущениям, так и по цифрам: «лошадок» на 30 сил больше, колесная база на 100 мм длиннее.

Выше на 100 тысяч рублей и его стоимость: наш главный герой предлагается в двух комплектациях по цене от 2 859 900 и 2 929 900 целковых без учета скидок. Прайс, принимая во внимание как рыночные реалии, так и отзывы владельцев (коих, как уже говорилось, много) терпимый. Жалуются хозяева лифтбэков разве что на шумку и трескающиеся фонари. Но последние «лечат» по гарантии, которая, к слову, действует 5 лет или 150 000 км.