JAC JS9 засветился на «шпионских» снимках в России

«Фотошпионы» выследили новый рамный внедорожник JAC JS9 в одном из дилерских центров бренда в нашей стране. Автомобиль был представлен в серийном исполнении без камуфляжа.

Рамный внедорожник будут не только продавать у нас, но и собирать

Изображения «девятки» обнародовал ресурс «Китайские автомобили». По словам наших коллег, им удалось сделать первое фото JS9 в России. Дилеры уточнили, что в кадр попал экземпляр, который проходил дорожные тесты на территории нашей страны.

JAC JS9 построен на базе флагманского пикапа T9. Скорее всего, от него будут унаследованы 8-диапазонный «автомат» и 224-сильный двухлитровый турбомотор. Возможно, в случае внедорожника силовой агрегат дефорсируют до 200 л.с.

Габариты «проходимца» должны составить 5200х1965х1920 мм. Дорожный может превысить 210 мм, производители планируют доработать заднюю подвеску.

Официальные характеристики и комплектации пока неизвестны, производство планируют локализовать. Дебют новинки в РФ намечен на осень 2026 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что машинокомплекты для новейшего внедорожника JAC JS9 уже привезли в Россию.