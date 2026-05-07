GAC раскрыл дизайн габаритного кроссовера S9 для России

В ближайшем будущем линейка GAC в нашей стране должна пополниться новым большим кроссовером S9. Во многих аспектах снаружи он напоминает младший S7, их экстерьер объединяет минималистичное оформлемение оптики и обводов кузова.

На официальном русскоязычном сайте марки появилась отдельная страница, посвящённая новинке. Россиянам предложат «девятку» с возможностью двухцветной окраски кузова. Также предусмотрены 21-дюймовые колесные диски в европейском стиле.

Внутреннее пространство может быть как пяти-, так и шестиместным. Главным акцентом в салоне с атмосферной подсветкой стали два больших тачскрина, установленных независимо друг от друга. Угловатое рулевое колесо получило пару спиц. Ожидается, что внутренняя отделка будет выполнена из дерева и кожи наппа. Помимо всего прочего, можно рассчитывать на беспроводную зарядку для гаджетов.

Длина кузова GAC S9 составляет 5060 мм, колесная база вытянута на 2930 мм. На родине SUV оснащается гибридной системой куда входят ДВС объемом 1,5 л и два электрических двигателя, способных выдавать до 500 л.с. Анонсирован общий запас хода на 1200 км, еще 250 км «девятка» способна протянуть в режиме «электрички».

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», сертификация GAC S9 для отечественного рынка стартовала в середине весны 2026 года. На сегодняшний день локальные технические характеристики неизвестны.