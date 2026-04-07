Стартовала сертификация кроссовера GAC S9 для России

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в России оформлено несколько сертификатов соответствия на GAC S9. Согласно регламенту, соответствующая документация необходима для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет начать массовые продажи.
Процесс сертификации проходит паркетник китайского производства. За движение отвечают исключительно электродвигатели, выдающие 340 л.с. Прилагается классический 160-сильный ДВС объемом 1,5 л, призванный пополнять батарею емкостью 44,5 кВт·ч. Полный заряд обеспечит пробег в режиме «электрички» на 252 км.
Габариты модели с минималистичным дизайном — 5060х1950х1760 мм. Диагональ центрального тачскрина составляет 15,6 дюйма, в потолок вмонтирован дополнительный 17,3-дюймовый экран.
Напомним, портал «АвтоВзгляд» уже успел протестировать GAC S9 в Китае, расписав все плюсы и минусы полноразмерного SUV.