В России почти в 2,5 раза увеличились продажи машин глобальных марок

С января по апрель в нашей стране нашли владельцев 53,4 тыс. новых легковушек глобальных брендов. Подразумеваются все автомобили, за исключением отечественных, белорусских и китайских. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом показатели выросли в 2,4 раза.

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, за указанный период рыночная доля легковых авто глобальных марок в России дошла до 14%. По словам эксперта, бестселлером сегмента стала Toyota, откусившая от общего куска пирога 18,2%, что вылилось в 9703 машины.

На следующей строчке расположилась Mazda за счет 7933 экземпляров, тройку лидеров замыкает BMW с результатом 5376 штук. В первую пятерку включены Volkswagen и Audi — 4429 и 3410 штук соответственно. Все перечисленные бренды продемонстрировали положительную динамику.

Оказалось, что больше всего россиян, а именно 46%, интересуются японскими автомобилями. Следом с 32,4% идут немецкие, а затем корейские за счет 10,5%. Но почти две трети машин глобальных брендов, ввезенных в Россию, были собраны в Китае, отметил г-н Целиков.