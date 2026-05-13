На российский рынок вернулся FAW Bestune T77

На отечественном рынке возобновились официальные продажи компактного кроссовера FAW Bestune T77. Как и прежде, он комплектуется 1,5-литровой «турбополторашкой». Минимальная цена составляет 1,9 млн рублей.

Как сообщает «Российская газета», в изначальный список оборудования китайские производители включили передние кресла в спортивном стиле с кожаной отделкой. Еще покупатели могут рассчитывать на панорамную крышу с встроенной защитой от защемления, мультируль и круиз-контроль.

Длина кузова «семьдесят седьмого» достигает 4530 мм при расстоянии между осями 2700 мм. Моторная гамма представлена одним-единственным силовым агрегатом — бензиновой наддувной «четверкой», выдающей 160 л.с. Переключение передач доверили 7-дипазонному «роботу». Система 4х4 не доступна, предусмотрен только передний привод.

Остается сказать, что продажи упомянутого «поднебесного» паркетника в нашей стране прекратились из-за низкого спроса. SUV ушел с рынка, когда закончились складские запасы его старой версии.

