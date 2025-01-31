Хочу быть «Волгой»: премьерный тест-драйв обновленного лифтбека Bestune B70

Богат и насыщен российский рынок, много на нем марок и моделей всех форм и оттенков. А купить — нечего. Тут как со шкафом: не закрывается уже, а как одеваться — так пустой. Ключ всех бед, конечно, в ценообразовании, уж больно оно кусачее да несоразмерное сегодня, но есть и другие причины оксюморона: зачастую мы просто не знаем, куда смотреть и что искать. А ведь находится, было бы желание. Яркий пример — обновленный лифтбек Bestune B70, только-только нырнувший в вулкан по имени Россия. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Яростный шквал имени 2022 года мы, конечно, будем вспоминать еще очень долго: кто ушел, кто пришел, кто вместо кого и чьих вообще будет. Этот, вроде, Chery, а тот, кажется, произрастает из Geely. Знатоки не назовут всей палитры, а правильно прочитать названия на шильдиках смогут и вовсе единицы. Да еще и похожи все, как матрешки!

Как в этом автосалате разобраться, если китайцы меняют поколения своих изделий чаще, чем в России покрышки? Как выбрать наиболее достойный вариант, если про каждого известно плюс-минус ничего? Опыт не накатан, проблемы не выявлены, а те, что выявлены — шевелят волосы на голове почище курса рубля.

Эксперты автомобильной отрасли, как правило, советуют идти по одному и тому же пути: смотреть на «материнский бренд», оценивать его запас прочности, а дальше разбираться с составляющими. И если машину собирали компонентами от известных производителей, а не самодеятельными инновациями — можно брать. Много ли таких? Как оказалось — достаточно, и лифтбек Bestune B70 под описанные выше условия подходит вполне. Впрочем, судите сами.

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Концерн FAW — это, в том числе, первый китайский автозавод, который еще Советский Союз строить помогал. Должны будут, ага. Один из крупнейших «поднебесных» автопроизводителей — более трех миллионов машин в год продает.

Так вот, старейшее автопредприятие, ко всему прочему, еще и владеет китайским «Аурусом» — чиновничьим и оттого неистово премиальным брендом «Красное знамя», он же Hongqi. Кстати, говорят, что правильно — «Хончи», но нам, родом из СССР, почему-то ближе «Хунцы». Общий знаменатель пока не найден. Ну а «Бестюн», как его бережно называют у нас — легковое подразделение FAW.

Первый зарок соблюден, переходим ко второму — техническая составляющая. Bestune B70 представлен в России с двумя тандемами: турбополторашкой на 160 сил с «роботом» на семь передач и двухлитровым 217-сильный мотором с 6-ступенчатым «автоматом», не побоюсь этого слова, Aisin.

1,5-литровый вариант, увы, подробно изучить еще только предстоит, но интересен он в первую очередь своей комплектацией: в самой бюджетной версии Enjoyment задняя подвеска — балка, а вот в «Престиже» — уже независимая. Китайская логика от нашей все еще далека.

Фото портала АвтоВзгляд.

Знакомится с Bestune B70 будем посредством самой дорогой версии — с двухлитровым автомобилем в исполнении Master. Поехали! Под капотом лифтбека — двигатель де-юре самостоятельной разработки, но уж больно он напоминает немецкое творчество лучших лет: мотор VW EA888 второй генерации.

Некогда — вершина немецкого двигателестроения, что ставился даже на кроссоверы Audi, но производитель утверждает, что это свое — китайское! Показалось, выходит? Но вспомним, что вообще-то у FAW тесная связь с VW, та же совместная марка Jetta, так что все может быть.

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Однако техника, оснащение, экология и экономия — это здорово, но выбираем-то мы глазами. И «семидесятку» сложно здесь хоть в чем-то обвинить: красивая машина получилась у нашего восточного партнера. Ладная и аккуратная, с какой стороны не смотри.

Понятно, что вдохновлялись «божественной Camry», не даром же и та — «семидесятая», но стилистику соблюли со всей искренностью: элегантности B70 не занимать, народу понравится.

А это — важный аргумент для брендов, которые только нарабатывают признание. Китайские машины в целом сливаются в единое варево на дороге, отличить одну от другой почти невозможно, но в нашем случае «Бестюн» каким-то неведомым образом этой общей напасти избежать сумел. Выштамповки и линии оценит каждый самостоятельно, дело личное, местами — глубоко интимное, но взглянуть есть на что. Потраченного времени точно стоит.

В салоне тоже умудрились не наворотить: цыганского шика, коим славятся многие авто из КНР, не видно, традиционные уже два дисплея слились воедино, далее все вежливо, если не сказать — строго. Кресла, к слову, обладают чарующе длинной подушкой, что само по себе — сверхопция для «китая», но подогрев — только спереди.

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Лобовое стекло, руль и задний диван остались без «доброго тепла». Электрические настройки -только водителю, все остальные и рычагами подвигают. Памяти сидений нет. Беспроводная зарядка, единственный USB для заднего ряда и скромная климатическая установка — вот, в общем, и весь ассортимент опций.

Бессмысленных подсветок, ионизаций, каретных строчек и прочей бросовой роскоши нет, зато мультимедийка мгновенно «подружилась» с яблочным гаджетом и тут же нарисовала на дисплее маршрут по самому популярному навигатору. Быстро, просто, неожиданно. А что, так можно было? Без «карбитлинк», а вот прям сразу по-людски?

Что особенно приятно, в двухлитровом исполнении машина вполне динамична: да, есть задумчивость на старте, свойственная давнишним традиционным АКП, но в городском потоке и на трассе недостатка мощности не чувствуется. Двухсот с лишком сил лифтбеку хватает «за глаза», есть место под педалью газа.

На обгон, даже в ограниченном пространстве, хватает. «Автомат» — красавчик, никаких нареканий по нему нет и быть не может: Aisin, что тут еще добавить? Тормоза, кстати, тоже есть, хотя работают они без всякого запаса: стойкий запах жженого стоит даже после городской толкотни. Новая, не притерлась еще? Впрочем, то скорее пожелание лучшего, чем констатация худшего, так что слишком далеко заходить в своих придирках не будем.

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Руль по-китайски пуст, однако сами настройки подвески инженерам удались — с предложенными сочинскими дорогами неровностями справилась на твердую четверку. Возможно, она чуточку жестче нужного, за что и потеряла один балл. Платой выступает уверенное движение как на прямике, так и в поворотах: ледяное испытание, по понятным причинам, нам провести не удалось, но по асфальту Bestune B70 едет, будто по рельсам. И никакие стыки-ямы ему неудобств не доставляют.

Отдельно стоит сказать об акустическом комфорте: чего-чего, а вот шумоизоляции автомобилю явно не хватает. Хотелось бы, конечно, тишины в салоне, но фрикционные шины слышно, да и моторный щит пропускает больше звуков, чем положено. В финале так же появился некоторый неопознанный свист, источник которого распознать не удалось. Времени не хватило — разберемся позже.

Все вышеописанные недоразумения легко разбиваются о единственный довод — цена: базовую версию с 1,5-литровым 160-сильным мотором и DCT7 можно приобрести за 2 149 990, если активировать все предложенные скидочные программы. Без дотаций — 2 499 990 рублей. Полуторалитровый Prestige, который уже оснащен независимой задней подвеской, обойдется на 200 000 рублей дороже, а двухлитровые 217-сильный Bestune B70 c классическим «автоматом» Aisin стартуют с отметки в 2 749 990 рублей в комплектации Prestige (3 099 990 рублей без дисконта). Топовая версая Master, что была у нас — 2 899 990 рублей со скидками (3 249 990 — чистая цена).

О скидках, кстати, спросили и получили достаточно честный ответ: дисконт продлится еще долго, никаких причин сворачивать кампанию нет. Выходит, обновленный Bestune B70 — неплохой и финансово целесообразный вариант для таксопарков, который проходит в «комфорт плюс» и куда лучше подходит для перевозки граждан, чем многочисленные кроссоверы? Эх, «Бестюн», стал бы ты «Волгой» — вот было бы дело! Кстати, вопрос локализации моделей марки на повестке дня стоит...