Changan официально анонсировал обновленный Uni-V для российского рынка

Старт продаж лифтбэка уже не за горами

По собственной информации портала «АвтоВзгляд», продажи новинки в России начнутся в 20-х числах мая. Мы узнали, что пятидверке достанется только двухлитровая бензиновая «турбочетверка», а предшественнику оставят мотор объемом 1,5. Поначалу обновленные и дореформенные автомобили планируют реализовывать параллельно.

В ходе рестайлинга Changan Uni-V получил 235-сильный двигатель Blue Core 2.0T с чугунным блоком цилиндров, обеспечивающий тягу 390 Нм. В тандеме с силовым агрегатом работает 8-диапазонный «автомат». Ускорение с места до «сотни» теперь занимает 6,8 секунды.

Габариты лифтбэка — 4740х1838х1430 мм при колёсной базе 2750 мм. Багажник вмещает от 465 до 1000 л. «Китайца» снабдили активным задним спойлером, способным автоматически подниматься при наборе скорости, что увеличивает прижимную силу и курсовую устойчивость.

Интерьер украшают спортивная «баранка» с подрулевыми лепестками, черный потолок и замшевая отделка. Для России производители расширили пакет теплых опций, в список оснащения также входят шесть «эйрбегов», телематика и сервисы «Яндекса».

