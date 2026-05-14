Toyota запустила продажи самого компактного Land Cruiser в Японии

На японском рынке появился компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ. Его предлагают покупателям с проверенным атмосферным двигателем. В пересчет на рубли минимальная цена SUV составляет 2,1 млн.

Очевидно, внедорожник будет доступен россиянам только по альтернативным каналам

Новинку, которая, кстати, не считается прямым наследником более габаритного FJ Cruiser, легко узнать по фирменному квадратному силуэту. Однако классическую рамную конструкцию никто не отменял. «Японца» снабдили сегментированными угловыми элементами бамперов для простоты замены в случае ДТП.

Кузов вытянут в длину на 4575 мм, ширина достигает 1855 мм. Расстояние между осями — 2580 мм. Салон рассчитан на пятерых. Багажной отделение вмещает минимум 795 л, но при сложенных сидениях второго ряда объем для грузов вырастает до 1607 л.

Моторная гамма представлена единственной силовой установкой. Под капотом скрывается популярный 163-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 2,7 л, в роли трансмиссии выступает 6-скоростой «автомат». Предусмотрен подключаемый полный привод с электронной блокировкой заднего дифференциала.

Остается сказать, что производство нового Toyota Land Cruiser FJ налажено в Таиланде.