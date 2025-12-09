Божественная: продукт Toyota, который круче Camry и Land Cruiser

Во времена, когда трава была зеленее, солнце ярче, а китайских машин еще не придумали, именитые автомобильные бренды выпускали не только транспортные средства, но и самые разные товары, среди которых встречаются поистине гениальные произведения не столько искусства, сколько химической промышленности. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Еще четверть века назад ни у кого не возникало сомнений относительно ведущего мирового автопрома — это были японцы. Лучшие машины, максимальные продажи по всему свету, феерия моделей и доминирование во всех сегментах. Денег было так много, что автобренды Страны восходящего солнца могли себе позволить инвестировать в любые проекты, особо не оглядываясь на доходность: вкладываем, потому что можем. Забавно, конечно, что каждый «забил» за собой разные направления, но сегодня расскажем о выборе «Тойоты». Конечный продукт, вне всякого сомнения, того достоин.

Любой обладатель японского авто на вопрос о самом слабом его узле практически без раздумий назовет именно тормоза. Увы, но так вышло, что именно суппорт отчего-то нуждается в регулярном внимании на безгрешной, в целом, машине. То тут закиснет, то там заржавеет, то пыльник «попросит», то еще что-то: нежные у японских автомобилей тормоза.

Инженеры Toyota об этом знали и приложили немало усилий, чтобы проблему если не решить, то предельно минимизировать. В результате трудов на свет появилась совершенно гениальная смазка под фирменным брендом Toyota, которую опытные механики по всему земному шару считают лучшим составом для смазки тормозного суппорта: rubber grease, артикул 08887-01296.

Фото: ebay.com

Это не просто высокотемпературный лубрикант, стойкий к вымыванию, но и «химия», неведомым образом продлевающую срок службы «пальцев» и поршня, которая не имеет себе равных. Дошло до того, что мастера по всем маркам и моделям стали использовать в работе именно этот красный тюбик, не взирая на личные предпочтения по брендам, дилерские правила и прочие устои.

Если мазать тормоза — то только «тойотой». Несмотря на санкции, рестрикции и прочую политику, «божественную» смазку можно без труда найти в России и сегодня: цена — около 800 рублей. Дороже, конечно, аналогов, но того стоит.

И если уж дошли руки до обслуживания тормозного механизма, в рамках которого будет и чистка суппорта, и сервис направляющих с рабочим механизмом, то воспользоваться следует именно ей, невзирая на страну изготовления и марку автомобиля. Будь он хоть трижды китайский...