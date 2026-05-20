GAC раскрыл характеристики флагманского кроссовера S9 для России

Подогревая интерес россиян к флагманскому гибридному кроссоверу S9, компания GAC обнародовала его характеристики перед началом продаж. Габаритный SUV получил силовую установку, выдающую в районе 350 л.с., адаптивную подвеску и интеллектуальный комплекс систем помощи водителю ADAS.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», габариты GAC S9 составят 5060х1950х1760 мм при колесной базе в 2930 мм. Кроссовер является последовательным гибридом с парой независимых электромоторов, установленных на обеих осях. В роли генератора выступает ДВС объемом 1,5 л. Максимальная мощность системы достигает 340 л.с., на ускорение до «сотни» уходит 7,2 секунды.

Общий запас хода ограничивается отметкой 1019 км, на электротяге верхняя планка упирается в 208 км. Кроссовер оснащен тяговой батарей NMC (никель-кобальт-марганец) емкостью 44,5 кВт∙ч. В случае ее разряда на сотню километров пробега расходуется всего 7,4 л топлива.

Жесткость амортизаторов меняется благодаря адаптивной подвеске SDC. Ей досталось три заводских пресета и один пользовательский, позволяющий максимально адаптировать машину под дорожный рельеф. Дополнительный комфорт создает умный комплекс ADAS. Его ключевой элемент — адаптивный круиз-контроль, он поддерживает заданную скорость и регулирует ее, сохраняя дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» уже успел протестировать GAC S9 в Китае, расписав все плюсы и минусы кроссовера.