Компактный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ приедет в Россию

Компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, который только-только поступил в продажу в Японии, доберется и до российского рынка. Но стоить в нашей стране он будет немало.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов сказал, что планы по поставкам Toyota Land Cruiser FJ в Россию действительно существуют и находятся в стадии проработки. «Первым шагом будет оценка ценового позиционирования модели на нашем рынке, после чего мы определим дальнейшую стратегию продаж и объем поставок», — объяснил он.

На домашнем рынке рамник имеет довольно демократичный прайс. Его стартовая цена составляет 4 500 100 иен, то есть около 2,1 млн рублей в нашей валюте. Однако понятно, что в России стоимость будет иной — куда более высокой. С учетом логистики, таможенных пошлин и прочих накладных расходов.

Что касается технической начинки, то внедорожник получил проверенный временем атмосферный мотор. Под капотом располагается агрегат 2TR-FE объемом 2,7 литра, который развивает 163 л.с., а его пиковый крутящий момент достигает 246 Нм. Двигатель агрегатируется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Привод у машины подключаемый полный, реализованный по схеме part-time. Такой вариант позволяет водителю самостоятельно выбирать режим в зависимости от дорожных условий. Динамические характеристики производитель пока держит в секрете, не публикуя ни время разгона до первой сотни, ни максимальную скорость.