Возвращение японцев в Россию: что везет в Москву делегация Mitsubishi и Mitsui

В Россию собирается группа переговорщиков, состоящая из представителей частных японских компаний, включая Mitsubishi. Ожидаемые даты визита — 26-27 мая. Официальная цель — экономика. А не официальная? Регламента предстоящего разговора пока нет. Ударение — на слово «пока». О чем с нами хотят беседовать самураи, и что могут предложить взамен, предположил портал «АвтоВзгляд».

Шила в мешке не утаишь, а нефтяной кризис заставит и не так раскорячиться — это краткое описание происходящего прямо сейчас бурления в японских СМИ, где обсуждают предстоящий визит своих бизнесменов в Россию. Никаких подробностей, никакого состава, даже предварительного, ни одной заявленной цели, кроме метафизической «экономики», которая при должной сноровке натягивается на любой «глобус». Но факт остается фактом: японцы собираются в Москву пощупать почву на предмет восстановления разорванных, пусть и не до конца, связей. И это уже событие.

Причина столь внезапной командировки — пролив, который перекрыт. Сколько солнечных батареек и ветряков не установи — а без «нефтюшки-кормилицы» экономика далеко не уедет, так что оперативно собранные в Стране восходящего солнца чемоданы — знак острого кризиса на островах, которые необходимо тушить.

Между тем, напомним, Mitsubishi — крупнейшая японская корпорация, которой принадлежит чуть ли не половина экономики государства и — на секундочку — доля в нефтегазовой добыче на Сахалине, ради которой, собственно, ее сотрудники к нам и едут. Про машины — все эти ласкающие слух отечественного автомобилиста Lancer, Outlander и Pajero — речь вряд ли зайдет, хотя именно автомобили могут стать тем самым мостиком, что восстановят экономические отношения между странами. Кстати, именно автомобили Mitsubishi — на то есть, как минимум, три причины.

Фото: Masahiro Tsurugi/globallookpress.com

Первая — сохранившееся в России и здравствующее представительство бренда, которое и сегодня занято поставками запасных частей, сервисом, обеспечением гарантийных обязательств. Предприятие — более чем работающее, реноме и связей не растерявшее, посему вполне подходящее для «первой ласточки» будущей оттепели. Более того, в отличие от тех же Toyota и Subaru, у Mitsu в США дела идут ни шатко ни валко, так что в нынешней ситуации концерн вполне может и рискнуть, наплевав на возможные вторичные санкции.

Вторая — завод PSMA RUS в Калужской области, напомним, стал одним из немногих предприятий, которое собственников так и не поменял. Тот же Citroёn там активно собирают. Отчего бы не возобновить сборку Outlander? Машина пользовалась бы феноменальным спросом после приключений китайцев в России. Да и дилерская сеть — «под парами»: там тоже не все в восторге от взаимодействия с нашим главным теперь восточным партнером.

Есть и еще один нюанс: напомним, что под санкции подпадают автомобили дороже 50 000 долларов. Много таких у Mitsubishi? Что-то подсказывает, что ни одного. Да, «глобальные бренды» остановили поставки всех машин, однако никогда ведь не поздно вспомнить про оговорку и ей воспользоваться. Особенно, если про нее напомнят сверху.

Одним словом, грядущий незапланированный саммит японского бизнеса, неразрывно связанного с японского политикой, может стать весьма важным событием не только для японо-российских взаимоотношений, но и для многострадального отечественного авторынка. Загадывать не будем — просто подождем: две недели осталось.