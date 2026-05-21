Кредит на покупку машины без господдержки или различных программ субсидирования автопроизводителей обходится в России как минимум в 20% годовых, что связано с высокой ключевой ставкой ЦБ. Однако возникает вопрос, почему регулятор не может выдавать банкам целевые кредиты под разные проценты, чтобы те, в свою очередь, могли предлагать более доступные деньги своим заемщикам. Например — всем гражданам со скромным уровнем доходов, желающим приобрести новое ТС. Ведь такой подход принес бы самим финансовым учреждениям заметный рост клиентуры, а стране помог бы сдвинуть с мертвой точки процесс обновления автопарка. Профессор Катасонов рассказал порталу «АвтоВзгляд», почему эта идея, скорее всего, останется просто красивой фантазией.

В принципе в России, как замечает доктор экономических наук Валентин Катасонов, сегодня существует масса программ по субсидированию банковских кредитов, которые делают финансирование гораздо более доступным для отдельных категорий заемщиков. Самый очевидный пример — льготное ипотечное кредитование.

Также поддерживаются потребности в более доступном финансировании оборонного сектора (хотя подробностей об этих программах в свободном доступе не найти). Да и государственное субсидирование автокредитов присутствует, просто его масштабы несравнимо скромнее, а условия не всегда оказываются привлекательными даже для тех, кто формально может претендовать на такую помощь.

Но почему бы не предоставлять коммерческим банкам специализированные транши, скажем, под 4-5% годовых, чтобы они, в свою очередь, выдавали автокредиты простым «работягам» примерно под 8-9%? Ведь парк легковушек в стране стареет ужасающими темпами, а конвейеры основных отечественных автостроителей то и дело встают из-за падения спроса. При наличии доступных денег от желающих приобрести новую машину, скорее всего, не будет отбоя.

Фото: Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

— Однако маловероятно, что Центральный банк пойдет на такой шаг, — скептичен эксперт. — Регулятор совершенно не учитывает объективную заинтересованность страны в экономическом развитии. Вся деятельность этой организации сводится к практике воздействия на темпы инфляции национальной валюты за счет манипулирования учетной ставкой, которая определяет стоимость кредитов для коммерческих банков.

А они, в свою очередь, предоставляют финансирование своим заемщикам под еще больший процент. В результате при нынешнем «ключе» — 14,5% - самые дешевые автокредиты, что особенно ярко видно на примере кредитования покупки подержанного транспортного средства, без господдержки выдаются под 20%. Год назад сама ставка ЦБ находилась на таком уровне, и снижалась очень медленно, а ситуация с доступностью банковского финансирования для массовой аудитории была еще хуже, — констатирует собеседник портала «АвтоВзгляд».

Сейчас, по информации профессора, среди депутатов Госдумы усилилась точка зрения, согласно которой необходимо на законодательном уровне заставить финансового регулятора содействовать экономическому развитию страны. Правда, у Катасонова есть серьезные сомнения, что такие настроения приведут к полноценному законопроекту.

Жесткая критика в адрес Центробанка с самых разных направлений озвучивается годами, но ситуация, к великому сожалению, не меняется. Вызвано ли это безграничным доверием властей к возглавляющим организацию лицам, опасениями спровоцировать резкое усиление потребительской инфляции или еще какими-либо причинами (а быть может, их совокупностью), утверждать сложно.

Фото: avtovzglyad.ru

Однако заметим: при нынешнем положении вещей защищенными выглядят исключительно коммерческие банки. Зато естественным образом возникают неразрешимые проблемы у простых обывателей, мелкого и среднего бизнеса и даже у крупных промышленных предприятий, на что неоднократно указывал, в том числе, портал «АвтоВзгляд».

Рядовой потребитель не может позволить себе новую машину (пытаясь во что бы то ни стало поддерживать на ходу старую), магазины бюджетных запчастей закрывается из-за нехватки оборотных средств, а конвейер известного автозавода встает на неопределенный срок по причине затоваривания складов. Поэтому очень хочется верить, что доктор экономических наук несколько сгущает краски.

И у наших законодателей хватит решимости и мудрости для формулирования законопроекта, который будет принят и позволит аккуратно скорректировать политику ЦБ таким образом, чтобы она эффективно сдерживала инфляцию, не лишая при этом Россию шансов на экономический рост. Который, в свою очередь, сложно представить без доступного кредитования, тем более — в гигантской стране с огромной протяженностью автомобильных дорог.