Съесть-то он съест: банки продолжают жеско «фильтровать» потенциальных автозаемщиков

В первом квартале 2026 года средняя ставка по кредиту на новый автомобиль опустилась в России до 10,7% — на 0,6 процентного пункта ниже, чем в предыдущем квартале. Сумма займа при этом выросла на 2%, — до 1,86 миллиона рублей, а средняя цена машины почти не изменилась — более 3 млн рублей. При этом уровень одобрения заявок банками ссуд на новые авто снизился до 74% — минус 2 процентных пункта. Зато 41% покупателей внесли больше половины стоимости машины сразу, и только 6% ограничились минимальным взносом (до 10% цены).

На вторичном рынке картина иная. Ставка по кредитам на машины с пробегом сократилась почти на 1,5 процентных пункта — с 22,97% до 21,54%. Доля одобренных заявок выросла с 62% до 63%. Средняя сумма кредита поднялась на 5,4%, до 1,55 млн руб., а стоимость подержанного автомобиля на 4,6% - до 1,91 млн. Более трети заемщиков в этом сегменте вносили первоначальный взнос в размере 20-30% от суммы кредита, 15% оплатили больше половины стоимости, а у 17% первый взнос оказался меньше 10%.

Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру», объяснила порталу «АвтоВзгляду», что разница в ставках на новые и подержанные ТС (10,7% против 21,54%) — не случайность. Банки используют несколько инструментов, чтобы снизить риски по кредитам на «бэушные» машины.

— Сегодня банки ведут жесткий отбор заемщиков и давно уже не раздают кредиты всем подряд, — пояснила Андриевская. — Так они получают более высокий процентный доход с добросовестных и проверенных заемщиков, который позволяет покрыть потенциально проблемные кредиты. Плюс действуют макропруденциальные лимиты ЦБ, которые прямо ограничивают долю выдач закредитованным клиентам. На второй квартал 2026 года регулятор разрешил банкам выдавать не больше 25% от общего объема автокредитов людям с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%, а для самых закредитованных (ПДН от 80%) — только 5%...

По данным «Выберу.ру», «добро» получает примерно каждый четвертый заемщик. А согласно статистике Национального бюро кредитных историй, в марте 2026 года доля отказов по автокредитам в целом по рынку составила 78,3%. «Платежеспособных клиентов с ПДН до 30% банки кредитуют гораздо охотнее. Им одобряют примерно половину заявок», — добавила Андриевская.

Следующий фактор — залог. Ликвидность нового авто выше, чем у подержанного. В случае проблем у клиента банк продаст свежую машину дороже и покроет расходы. Этим и объясняются низкие проценты в рекламе дилеров, которые часто субсидируют ставку. Но почему тогда одобрение по новым авто упало, а по б/у выросло?

Андриевская связывает разнонаправленную динамику с трансформацией спроса. По мере удешевления процентных ставок по кредитами на машины с пробегом, в финансовые учреждения приходит все больше качественных заемщиков — с минимумом долгов и хорошей платежеспособностью. Их число растет, поэтому растет и доля одобрений.

А вот сегмент новых авто изменился. На рынке доминируют китайские бренды, цены на которые после повышения утильсбора стали неоправданно высокими. «Новые машины хорошо, но таких денег они не стоят», — резюмировала эксперт.

Кроме того, весной традиционно растет спрос на все категории машин. «Воронка» продаж расширяется, за кредитами на новые авто приходят больше покупателей, включая тех, кто не проходит по доходам и закредитованности. Их отказы и портят статистику. Однако в перспективе 2026 года г-жа Андриевская ожидает плавного снижения доли отказов в обоих сегментах:

— Доля качественных автозаемщиков на дешевеющем автокредитном рынке постепенно будет расти, — считает специалист. — По моему прогнозу с помощью автокредитов смогут приобрести машины до 35-40% обратившихся. Тем более, что интерес к автокредитованию растет: в марте 2026 года количество онлайн-запросов увеличилось на треть к февралю. Правда, до полного восстановления еще далеко — в марте 2025 года запросов было на 9% больше...