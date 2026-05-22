Стало известно, когда первые кроссоверы Jeland J7 появятся у российских дилеров

Первые компактные кроссоверы J7 новоиспеченного отечественного бренда Jeland должны добраться до дилерских шоурумов уже совсем скоро. Ожидается, что ценник новинки совпадет с одноименным китайским донором, автомобилями которого торгует в России компания Jaecoo — одна из многочисленных «дочек» гиганта Chery.

Если верить телеграм-каналу «Русский автомобиль etc», новые Jeland J7 начнут появляться у официальных продавцов в нашей стране на следующей неделе. То есть паркетники от завода-изготовителя должны приехать в автосалоны с 25 по 31 мая. Кстати, сборка кроссоверов налажена на бывшем предприятии General Motors в Санкт-Петербурге, точнее в Шушарах.

Согласно официальному сайту Jaecoo, начальные цены на «семерку» прошлого года выпуска лежат в диапазоне от 2 769 000 до 2 919 00 рублей без учета спецпрограмм и в зависимости от комплектации. Там же обнародованы технические характеристики, унаследованные обрусевшим аналогом.

Напомним, за движение отвечает 1,6-литровая бензиновая «турбочетверка», выдающая 150 л.с. Переключение передач доверили 7-ступенчатной роботизированной трансмиссии. Предусмотрен исключительно передний привод.

