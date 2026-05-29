В России на 70% взлетел спрос на автомобили Toyota

Согласно статистике середины весны, реализация автомобилей Toyota в мировом масштабе сократилась на 3,1%, если проводить параллель с прошлым годом. Своих владельцев наши 849 306 штук. Однако в России картина выглядит совсем иначе.

Об этом со ссылкой на GlobalData Automotive в своем канале в национальном мессенджере Max сообщает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, россияне поставили на учет в апреле 2789 новых автомобилей с шильдиком Toyota, за год спрос взлетел на 70%. Тренд обусловлен низкой базой 2025-го и ощутимым увеличением поставок «альтерантивных» машин на территорию РФ. Оказалось, что в основном «Тойоты» приезжают к нам из дружественного Китая.

В то же время упомянутая японская марка может похвастать прибавкой на 24,2% на родине, что вылилось почти в 150 тыс. пристроенных авто. Однако продажи за границей упали до 699 тыс. машин с небольшим или на 7,5%.

Наиболее удручающая картина отмечена в КНР и на Ближнем Востоке. В первом случае реализация рухнула на 25,4%, во втором — на 33,7%. То есть дело дошло 106,5 тыс. и 31 тыс. автомобилей соответственно. В свою очередь, в США бренд продемонстрировал падение до 222 378 штук или на 4,6%.