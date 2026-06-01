В России открыли предзаказы на новейший кроссовер GAC S9

Российские дилеры GAC начали принимать заказы у желающих приобрести полноразмерный гибридный кроссовер с индексом S9. Новинка предназначена для тех, кто ценит инновации и высокий уровень комфорта.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», китайский SUV должен привлечь покупателей строгими линиями кузова, а также выдержанными пропорциями и уникальными колесными дисками диаметром 21 дюйм. Экстерьер может быть черным, белым, серым, синим и ультрачерным серебристым. Помимо всего прочего, предусмотрено сочетание синего и серебристого. Для отделки салона использовали кожу Nappa и вставки из натурального дерева.

За движение отвечает гибридная система последовательного типа. Производители анонсировали, что общий запас хода GAC S9 ограничивается отметкой 1019 км. Гарантия составляет пять лет или 150 тыс. км пробега, в случае компонентов бензоэлектрической установки сроки расширены еще на три года. Не будем забывать про премиальную, как заявлено в сообщении компании, пятилетнюю помощь водителям на дорогах.

Остается сказать, что цены, наполнение комплектаций и дату старта полноценных продаж кроссовера в России обещают раскрыть уже совсем скоро. А пока можно почитать о других особенностях GAC S9, ранее опубликованных порталом «АвтоВзгляд».