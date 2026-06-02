В России стартовал прием заказов на «лютый» Haval H9 от Arctic Trucks

Российское подразделение ателье Arctic Trucks открыло в стране прием заказов на экстремальную версию внедорожника Haval H9 с индексом AT35. Новинку подготовили для езды в максимально суровых дорожных и климатических условиях. Первые экземпляры обещают вручить покупателям уже в июне 2026 года.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Haval H9 AT35 может похвастать серьезным офф-роудным потенциалом за счет рамы, полного привода, понижающей передачи и блокировок дифференциалов. Кузов, шасси, подвеска и электроника прошли глубокую модернизацию. Ширина «рамника» с расширителями арок составляет 2140 мм, высота — 2030 мм. Угол въезда достигает 39°, съезда — 33°. Колея расширилась до 1757 мм, клиренс довели до 274 мм.

«Злые» 17-дюймовые покрышки размерностью 315/70 на фирменных колесных дисках из алюминия считаются одной из главных фишек. Ради установки таких шин в переднюю подвеску внедрили регулируемую систему с лифтом +2 дюйма. Сзади располагается усиленная подвеска с увеличением высоты на пару дюймов и регулируемой тягой Панара. Ходовая имеет повышенный запас энергоемкости, стало больше козырей на жестком бездорожье.

Для монтажа 35-дюймовых колес кузов доработан, усилены передние кронштейны крепления к раме, еще инженеры поколдовали над порогами. Всем элементам провели антикоррозионную обработку в три слоя. Для корректной работы штатных систем вмонтирован электронный блок, отвечающий за точность показаний бортовых приборов.