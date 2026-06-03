Глава АВТОВАЗа объяснил, от чего будут зависеть цены LADA Azimut

Отечественный автогигант вовсю готовится к запуску одной из самых ожидаемых новинок последних лет. Cерийное производство кроссовера LADA Azimut начнется уже через три месяца, но о ценовой политике в АВТОВАЗе пока не говорят.

В беседе с «Российской газетой» президент АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил, что всё в истории с «Азимутом» идет по плану и кроссоверы поступят в шоу-румы дилеров до конца текущего года. Однако отвечать на вопросы о прайсах топ-менеджер не торопится, предпочитая сохранять интригу.

Как сказал г-н Соколов, финальные цены будут напрямую зависеть от макроэкономических факторов — таких, как ключевая ставка и курс рубля. «Если я сейчас у вас спрошу, какая будет ключевая ставка, курс рубля на конец года, то вы вряд ли мне точно ответите», — справедливо заметил он. Тем не менее тольяттинцы намерены сделать все возможное, чтобы стоимость машины оставалась «приемлемой, конкурентоспособной и комфортной для покупателей».

Напомним, что LADA Azimut — это новый компактный кроссовер на платформе Vesta. Габариты автомобиля составят 4416 мм в длину, 1838 мм в ширину и 1607 мм в высоту при колесной базе 2675 мм и клиренсе 208 мм. SUV будет оснащаться бензиновыми двигателями 1.6 л (120 л.с.) и 1.8 л (132 л.с.), агрегатированными с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. А в перспективе модель получит 150-сильный турбомотор с классическим «автоматом».