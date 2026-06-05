В России набирают популярность «мини-гелики», для которых якобы не нужны «права»

Маленький, яркий, похожий на дорогой внедорожник — за копейки. Для него не требуются «права», регистрация, госномера. «Питается» от розетки, а при желании — сам подзаряжается на ходу. Идеальный транспорт для подростка или курьера. Но есть один нюанс: первая же встреча с инспектором ДПС принесет штраф, а возможно, и изъятие «игрушки».

Как рассказывает канал «Baza», в Дагестане всё большую популярность набирают «мини-гелики» — стилизованные под Mercedes-Benz G-класса электромобили китайского производства. Стоимость такого аппарата — около 700 тысяч рублей. Производитель оснастил его автоматической коробкой передач, электронным ручником, поворотниками. Каркас стальной, панели из стеклопластика. Разгон до 70 км/ч, запас хода на электротяге — 150-200 км. Есть гибридный режим: можно залить бензин, и машина будет заряжаться на ходу.

Продавцы позиционируют «мини-гелик» как идеальный вариант для тех, у кого нет «прав»: якобы для управления не нужны ни удостоверение, ни постановка на учет, ни номерные знаки. Но это маркетинговая уловка. Согласно ПДД, транспортные средства, для которых не требуется ВУ, не могут развивать скорость выше 50 км/ч. А этот «малыш» ездит быстрее. Значит, он автоматически попадает под категорию мотоцикла или квадрицикла, и «права» категории «A» или «B1» всё же нужны. И регистрировать его тоже придется.