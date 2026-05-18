Внедорожник заехал на крыльцо дома прямо во время свадьбы в Дагестане

Горская любовь к коням понятна и уважаема: на них въезжали во дворы, к ним относились как к членам семьи. Но когда вместо скакуна на крыльце оказывается мощный внедорожник на низкопрофильной резине — адаптация традиция к современности или нелепое бахвальство?

Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, во время свадебного торжества черного цвета внедорожник премиум-класса, украшенный лентами, двинулся вверх по лестнице крыльца, устланной зеленым ковром, упершись в двери дома. Водитель, судя по всему, собирался ехать дальше, но один из гостей жестами запретил этот «штурм». Из машины вышел молодой человек в светлой рубашке — кто именно, осталось загадкой. Пользователи соцсетей прокомментировали ролик кратко: «Свадьба в Дагестане меня уже ничем не удивит».

Конь на свадьбе — это красиво. Автомобиль, въезжающий по ступенькам — это уже комедия. Традиции должны жить, но не в ущерб архитектуре и здравому смыслу. Если уж так хочется повторить подвиг джигита, лучше взять настоящего скакуна — он хотя бы ковер не порвет и в дверь не врежется. Свадьба удалась на славу, но соседи теперь будут долго вспоминать тот день, когда автомобиль чуть не заехал в гостиную.